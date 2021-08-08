Какой год наступает по Хиджре 10 августа 2021 года? Традиции важного праздника

В мире существует множество культур, каждая из которых представляет собой неповторимый самородок. На первый взгляд может показаться, что все они похожи друг на друга, но это не так. Например, Новый год в России и Новый год в Китае будут существенно отличаться способом празднования, традициями и обычаями. Этот праздник есть не только в этих странах, но и жарких тоже. Новый год – это не только про снег и зеленую пушистую красавицу. Это про начало нового цикла жизни того или иного народа.
Хиджрой называют лунный мусульманский календарь, по которому они ведут свое летоисчисление. Поскольку лунный год короче солнечного, то и празднование может с годами отмечаться в разное время года.
Летоисчисление ведется с 622 года - тогда пророк Мухаммед переселился в Медину, а до этого он жил в Мекке. Так, 10 августа 2021 года, или в 1 день месяца Мухаррам наступает мусульманский Новый год. Отмечается будет 1443 год.
В этот день представители ислама отправляются в мечети, читают и слушают проповеди, в которых рассказывается как Пророк Мухаммед переезжал из Мекки в Медину. Это событие положило начало для создания мусульманского лунного календаря. По этой причине принято считать первым месяцем в году именно Мухаррам.
У мусульман есть поверье, что как проведешь первый месяц, так и сложится в дальнейшем год. В течение Мухаррама под запретом самого Аллаха любые конфликты и войны.
Во время этого месяца необходимо усердно молиться Богу, раскаиваться в своих грехах, а, также, соблюдать пост. В светлое время суток запрещается вести мирскую жизнь в полной ее мере: развлекаться, есть, пить, курить, любить женщин, заниматься хобби и тяжелым трудом.
Но с наступлением темноты ограничения снимаются. Однако предаваться чревоугодию не рекомендуют. Нельзя соблюдать пост в пятницу. Пятница в исламе – мусульманский выходной.