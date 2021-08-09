Еще два иска подали к избиркому Бердска снятые с выборов кандидаты от коалиции
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Еще два иска подали к избиркому Бердска снятые с выборов кандидаты от коалиции

6:00:368/9/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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9 августа одно исковое заявление подал баллотировавшийся по избирательному округу № 5 Вячеслав Якименко. Второй - Ольга Нечаева, выдвинувшаяся на округе №2. 

Суд рассматривает иски о снятии с выборов
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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В Бердский городской суд 9 августа поступило еще два иска к окружным избирательным комиссиям. Одно исковое заявление подал баллотировавшийся по избирательному округу № 5 Вячеслав Якименко. Второй - Ольга Нечаева, выдвинувшаяся на округе №2.

Оба иска передали в производство судьи Натальи Новосадовой, сообщили в пресс-службе Бердского горсуда в понедельник.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" оба получили от избиркома отказ в регистрации в качестве кандидатов на выборы депутатов бердского горсовета. И оба являются выдвиженцами коалиции "Новосибирск-2020".

Первым, напомним, иск к избиркому Бердска за снятие с выборов подал кандидат в депутаты от коалиции Кирилл Левченко. 9 августа Бердский суд рассматривает его исковое заявление. Решения пока судья Оксана Лихницкая не вынесла.

Он, как и его соратники, требует признать решение избиркома об отказе в регистрации незаконным.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Кирилл Левченко стал первым снятым с выборов кандидатом от коалиции. Решение об отказе в регистрации территориальная избирательная комиссия приняла 29 июля. Его признали причастным к деятельности террористической или экстремистской организации. Такая информация пришла в бердскую ТИК из Минюста.

-По Левченко был отказ. Нам пришла информация из Министерства юстиции о том, что данный человек причастен к деятельности террористических и экстремистских организаций, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» глава ТИК Наталья Фокина.

Кирилл Левченко является помощником депутата новосибирского горсовета Сергея Бойко, который победил на прошлогодних выборах под флагом оппозиционной коалиции "Новосибирск-2020".

В бердский депутатский корпус баллотировались 18 сторонников коалиции, избирком зарегистрировал только двоих.

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