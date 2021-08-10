Хиджра-2021: как проводят мусульмане священный праздник, запреты и обязательные дела на 10 августа
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Хиджра-2021: как проводят мусульмане священный праздник, запреты и обязательные дела на 10 августа

2:20:448/10/2021Фото: pxhere
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Принято помогать бедным, занимаясь благотворительностью или осуществлять помощь не финансово, но другими доступными методами.

мусульмане
Новый год широко не отмечают
Сюжет: Обряды мусульман
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1 числа месяца мухаррам по мусульманскому календарю наступает новый 1443 год. Этот день в 2021 году выпал на сегодня, 10 августа. Летоисчисление у правоверных осуществляется с момента, когда пророк Мухаммед начал жить в Медине. Это случилось в 622 году. С того времени начался свой отсчет прошедших лет. Мусульманский календарь ведется по луне - каждый лунный месяц имеет свое название. Мухаррам - первый месяц года.

Смена года не является для мусульман ни светским, ни религиозным праздником. Накануне нового года и в первый день его мусульманам желательно соблюдать пост. Мухаррам - это один из священных месяцев. На протяжении его нужна усиленная работа над своей духовностью. Положено молиться, соблюдать пост в каждый четверг, каждую пятницу и каждое воскресенье. Принято много читать Коран и просить Всевышнего о прощении грехов.

Такая духовная работа обязательно должна сопровождаться добрыми делами и поступками. Принято помогать бедным, занимаясь благотворительностью или осуществлять помощь не финансово, но другими доступными методами. Навещают родных, далеко живущих родственников, помогают соседям. Обязательно посещают кладбища.

В сам новый год не проводится никаких особых празднований. Можно по окончании поста накрыть ужин, состоящий из традиционных мусульманских блюд. Готовят мясо баранины, рис, супы, салаты. На столе всегда присутствуют фрукты, орехи и сладости. Алкоголь строго запрещен. Не добавляют в блюда чеснок - считается, что он прогоняет удачу.

Первые десять дней мухаррама считаются самыми благостными днями. В них очень хорошо заключать брак, начинать новые дела, имеющие важные значение для мусульманина. Считается, что как проведешь эти первые десять дней, так и пройдет у тебя весь будущий год.

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