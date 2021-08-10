Двумя вакцинами проводят ревакцинацию от коронавируса в ЦГБ Бердска через полгода после первой прививки

Для полной победы над коронавирусом, нужно, чтобы у большего числа граждан был иммунный ответ на заражение, который достигается при помощи введения вакцины.
- По данным последних исследований, для защиты от новых штаммов COVID-19 нужна более высокая концентрация нейтрализующих антител в крови, чем для старых штаммов. А способ повысить концентрацию антител в организме — это как раз бустерная прививка, - сообщают медики.
Наличие противопоказания к ревакцинации делает невозможным введение препарата - тяжелая аллергическая форма, возраст до 18 лет, период кормления грудью. Временные противопоказания — простуда и обострение хронических заболеваний - откладывают проведение процедуры на определенный период.
Срок повторной прививки — полгода (через 6 месяцев) после первой. Граждане в возрасте от 18 до 60 лет могут пройти ревакцинацию однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», которая вводится однократно. В целом, как сообщают в Минздраве РФ, для ревакцинации подходит любая из существующих вакцин.
Бердская ЦГБ располагает вакциной в достаточном количестве. 6 августа поступила очередная партия двухкомпонентной вакцины "ГамКовидВак" (Спутник-V) - 2000 доз, и однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" - 800 доз, - сообщили во вторник в пресс-центре мэрии Бердска.
Ранее главврач Бердской горбольницы Алла Дробинская отвечала "Курьер. Среда. Бердск", что ревакцинироваться нужно через полгода после введения первого комплекса прививки от коронавируса. Бердчане обеспокоены повторной вакцинацией, поскольку уже в августе у некоторых истекает полгода.