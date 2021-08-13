Какую вакцину ставить пациентам с трансплантатом: новое исследование
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Какую вакцину ставить пациентам с трансплантатом: новое исследование

2:31:018/13/2021Фото: pixabay.com
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Исследования эффективности вакцин против COVID-19 у реципиентов трансплантата недавно получили увеличение финансирования.

Важная победа для наших пациентов, потому что результаты весьма убедительны
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Ученые из Центра трансплантологии Аджмера при UHN провели первое в мире рандомизированное плацебо-контролируемое испытание третьей дозы бустерной вакцины COVID-19 для пациентов, перенесших трансплантацию, которое демонстрирует значительно улучшенную защиту.

«Из предыдущих исследований мы знали, что двух доз недостаточно, чтобы вызвать хороший иммунный ответ против COVID-19 у пациентов, перенесших трансплантацию» , - говорит доктор Дипали Кумар, директор отдела трансплантационных инфекционных заболеваний, UHN и соавтор опубликованного исследования. сегодня в Медицинском журнале Новой Англии, сообщает medicalxpress.com.

«Основываясь на нашем исследовании, третья доза вакцины COVID - определенно лучший способ повысить защиту реципиентов трансплантата».

В исследование были включены 120 пациентов после трансплантации между 25 мая - го и 3 июня - го. Ни у кого из них ранее не было COVID, и все они получили две дозы вакцины Moderna. Половина участников получила третью прививку (через 2 месяца после приема второй дозы), а другая половина - плацебо.

Первичный результат был основан на уровне антител против спайкового белка вируса более 100 Ед/мл. В группе плацебо - после трех доз (где третья доза была плацебо) частота ответа составила только 18%, тогда как в группе трех доз Moderna частота ответа составила 55%.

«Это важная победа для наших пациентов, потому что результаты весьма убедительны», - говорит д-р Атул Хумар, медицинский директор Центра трансплантологии Аджмера, UHN и соавтор клинического исследования. «Третья доза была безопасной и хорошо переносимой и должна привести к изменению практики введения третьих доз этой уязвимой группе населения».

Нейтрализующие антитела и Т-клеточный ответ

Помимо основного результата, это исследование также изучало эффективность нейтрализующих антител - антител, нейтрализующих вирус, - и в этом случае у 60% пациентов в группе Moderna выработались нейтрализующие антитела по сравнению с 25% в группе плацебо.

Исследование также обнаружило большую разницу в ответе Т-клеток между двумя группами. Т-клетки - это еще одно звено иммунной системы, которое функционирует для предотвращения тяжелых заболеваний, и произошло существенное улучшение способности группы трех доз Moderna, позволяющей пациентам развивать устойчивый Т-клеточный ответ против вируса.

Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование считается золотым стандартом в медицине, чтобы показать, действительно ли что-то работает или нет. Это исследование показало окончательно положительный ответ в обеих основных ветвях иммунной системы: в группе антител и в группе Т-клеток.

Кроме того, третья бустерная вакцина очень хорошо переносилась с легкими побочными эффектами и не вызывала острого отторжения органов - важный вывод, поскольку были опасения, что повторные вакцинации могут увеличить частоту отторжения органов у реципиентов трансплантата.

Ускоренная наука в условиях пандемии

Обычно такое исследование занимает не менее одного года, но команда Центра трансплантологии Аджмера выполнила строгий и успешный протокол всего за несколько месяцев.

«Нам удалось это сделать, потому что наша команда месяцами работала без перерыва»,-говорит д-р Хумар. «И мы находимся в глобальной чрезвычайной ситуации, нам повезло, что у нас уже есть щедрые благотворительные доноры и уже создана инфраструктура для испытаний вакцин».

Результаты были доведены до сведения регулирующих органов и лиц, принимающих решения, включая Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), Канадский национальный консультативный комитет по иммунизации (NACI), Американское общество трансплантологии и другие. Исследовательская группа надеется на ускоренное одобрение, которое принесет пользу как можно большему числу пациентов, перенесших трансплантацию.

Финансирование и следующие шаги

Исследования эффективности вакцин против COVID-19 у реципиентов трансплантата недавно получили увеличение финансирования национального исследования. Правительство Канады через свою Целевую группу по иммунитету COVID-19 (CITF) и Справочную группу по надзору за вакцинами (VSRG) инвестирует более 2,8 миллиона долларов, чтобы команда доктора Кумара могла продолжить изучение эффективности вакцин против COVID в нескольких центрах трансплантации в Канаде.

«Наша цель - помочь координировать усилия провинциальных и национальных организаций, которые участвуют в исследованиях в области общественного здравоохранения и вакцинации, а также способствовать обмену информацией между учреждениями общественного здравоохранения и партнерами-пациентами», -говорит д-р Кумар.

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