Черный юмор директора похоронной конторы веселит соцсети

Калеб Уайльд, похоронный директор и автор книги «Признания похоронного директора», имеет более 18 000 подписчиков в Твиттере и использует свою ленту, чтобы напоминать людям, что смерть может освобождать - и даже юмористически. Гробовщик в шестом поколении работает в своем семейном бизнесе и очень открыто рассказывает о своем повседневном опыте.
Его главная цель - «демистифицировать смерть и пролить свет на похоронную индустрию с помощью юмора и полезных советов», пишет express.co.uk.
Его семья занимается смертельным бизнесом с 1888 года, и он начал свой блог около девяти лет назад.
В какой-то момент у него был шанс попасть в реалити-шоу о ритуалах смерти, но этого так и не произошло.
В одном из его самых популярных твитов, который прекрасно демонстрирует его юмор, было сказано: «Привет, @Uber. Давайте сделаем Uber Charon или Uber Valhalla, чтобы те из нас, у кого есть машины для вывоза трупов, могли внести небольшие дополнительные изменения на стороне. #DeathCareTaxi #UberDeadPool #TheRealUberBlack »
Черный юмор, который доминирует в его ленте, был встречен исключительно положительными отзывами его последователей.
Один сказал: «Ты ужасный человек, я безмерно одобряю».
Второй добавил: «Скорбишь или нет, @CalebWilde тебя поддерживает».
Его книга «Признания похоронного директора» была опубликована в 2017 году, в ней отражается уровень смертности и то, как изменилось его общее психическое состояние, когда он приступил к своей роли похоронного директора.
Он также объяснил, что в какой-то момент он хотел уйти как можно дальше от семейного бизнеса, пока не обнаружил, что забота об умерших и их близких действительно имеет значение.
Он рассказывает свои истории через юмор и остроту, в том числе рассказ о том, как он «играл в прятки вокруг гробов».
Г-н Уайлд считает, что раскрытие жизни похоронного директора и откровенный и откровенный комментарий о повседневных делах устранят неправильные представления о похоронной индустрии.