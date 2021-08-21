Новые жертвы коронавируса: Скончались двое мужчин и 9 женщин за сутки на 21 августа в Новосибирской области
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Новые жертвы коронавируса: Скончались двое мужчин и 9 женщин за сутки на 21 августа в Новосибирской области

5:40:078/21/2021Фото: Nso.ru
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Число зараженных с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией достигло 56 740. В ковидных госпиталях региона лежат 2438 пациентов.

От коронавируса скончались за сутки 11 жителей Новосибирской области
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Умерших от коронавируса и новых зараженных за сутки на 21 августа посчитали в РоссииСуточный прирост заболевших коронавирусом в Бердске увеличивается: Данные на 21 августаЕщё 606 новости

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 21 августа обнародовал новые данные о ситуации с новой инфекцией в регионе.

За минувшие сутки, по статистике оперштаба, от COVID-19 умерли 11 человек - двое мужчин и девять женщин. Жертвами коронавируса стали мужчины в возрасте 49 и 84 лет, женщины в возрасте 87, 64, 65, 54, 90 лет, а также две женщины в возрасте 80 лет и две женщины в возрасте 83 лет. Всего от коронавируса умерли 2 554 жителя региона.

За сутки на 21 августа в Новосибирской области выявили еще 185 заболевших ковидом. В общей сложности с начала пандемии в регионе зарегистрировано 56 740 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за последние 24 часа 122 пациента. А всего таких  46 924 жителя области.

-В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 438 пациентов. В отделениях реанимации находятся 188 человек. На ИВЛ – 25 пациентов, — отметили 21 августа в оперативном штабе.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за прошедшие сутки в Бердске обнаружили 8 новых заболевших. Общее число заразившихся бердчан сейчас составляет 2257. Они входят в общую региональную статистику по коронавирусу.

В России за последние 24 часа, как писал "Курьер. Среда. Бердск",  выявили 21 058 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране их более 6 726 523. По данным оперштаба, за сутки в России зафиксировано 797 летальных исходов. За весь период в стране от коронавируса скончалось 175 282 человек.

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