Новые жертвы коронавируса: Скончались двое мужчин и 9 женщин за сутки на 21 августа в Новосибирской области

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 21 августа обнародовал новые данные о ситуации с новой инфекцией в регионе.
За минувшие сутки, по статистике оперштаба, от COVID-19 умерли 11 человек - двое мужчин и девять женщин. Жертвами коронавируса стали мужчины в возрасте 49 и 84 лет, женщины в возрасте 87, 64, 65, 54, 90 лет, а также две женщины в возрасте 80 лет и две женщины в возрасте 83 лет. Всего от коронавируса умерли 2 554 жителя региона.
За сутки на 21 августа в Новосибирской области выявили еще 185 заболевших ковидом. В общей сложности с начала пандемии в регионе зарегистрировано 56 740 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Выздоровели за последние 24 часа 122 пациента. А всего таких 46 924 жителя области.
-В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 438 пациентов. В отделениях реанимации находятся 188 человек. На ИВЛ – 25 пациентов, — отметили 21 августа в оперативном штабе.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за прошедшие сутки в Бердске обнаружили 8 новых заболевших. Общее число заразившихся бердчан сейчас составляет 2257. Они входят в общую региональную статистику по коронавирусу.
В России за последние 24 часа, как писал "Курьер. Среда. Бердск", выявили 21 058 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране их более 6 726 523. По данным оперштаба, за сутки в России зафиксировано 797 летальных исходов. За весь период в стране от коронавируса скончалось 175 282 человек.