"Счастья полные штаны": Обещание 10 000 рублей пенсионерам перед выборами "подлым и циничным" назвала депутат Госдумы Вера Ганзя. Смотрите видео
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"Счастья полные штаны": Обещание 10 000 рублей пенсионерам перед выборами "подлым и циничным" назвала депутат Госдумы Вера Ганзя. Смотрите видео

4:02:108/26/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
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Больше всего парламентария возмущает тот факт, что деньги дадут только после создания новой думской фракции «Единая Россия». «А если ее не сформируют, то накрылась ваша «десятка»?

Вера Ганзя заканчивает свою политическую карьеру

- Президент заметил, что гробы подорожали на 10 000 рублей. И он народу их бросил! - высказался бердский пенсионер Василий Печковский по поводу единовременной президентской выплаты на встрече с депутатом Госдумы Верой Ганзей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» парламентарий побывала в Бердске 25 августа. Она встретилась с бердчанами, чтобы обсудить насущные проблемы — будущую мусорную свалку на границе с Бердском, обрушение берегов, нехватку врачей и другое. Конечно, горожане не смогли обойти стороной тему разовой выплаты пенсионерам, о которой заявил глава государства на встрече с представителями «Единой России», о чем рассказывал «Курьер. Среда. Бердск».

Вера Ганзя назвала раздачу пособий накануне думских выборов подлым и циничным. Она напомнила, что таким же образом выплачивали деньги перед голосованием по Конституции в 2020 году.
- Финансовая подпитка — это подлейшая система, попытка удержаться у власти. Пожилое население ходит на выборы. Проголосуете за правящую партию, раздадут всем по «десятке» и будет счастья полные штаны. А это полмиллиарда рублей. У меня волосы на голове шевелятся! - констатировала Ганзя.

Она является членом думского комитета по бюджету и прекрасно знает, откуда пополняется казна и куда уходят денежные потоки. По ее словам, средства возьмут не из нефтегазовых сверхдоходов, а перераспределят среди работающих федеральных программ, например, по экологии или спорту. Или же заберут у регионов неосвоенные из-за «подлючих» законов деньги. Об этом расскажем в ближайшее время.

- Конечно, мне больно и обидно за наших людей, пенсионеров. Я понимаю, что на пенсию не прожить и они рабы этой «десятке», - высказалась депутат Госдумы.

Но больше всего ее возмутил тот факт, что президент поручил выплатить пенсионерам после того, как в нижней палате парламента после сентябрьских выборах сформируется фракция «Единой России».
- Вы получите «десятку», когда новая фракция в Госдуме примет это решение. А если ее не сформируют, то накрылась ваша «десятка»? Я называю это циничным. Путин всегда серьезно относился к этому. Я не думала, что эти инициативы, как из рога изобилия, из его уст выльются в последнее время. Я не предполагала, что можно опуститься до такого цинизма, - ответила Вера Ганзя Василию Печковскому и другим пенсионерам.

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Пенсионеры проголосую за "десятку"?

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