"Счастья полные штаны": Обещание 10 000 рублей пенсионерам перед выборами "подлым и циничным" назвала депутат Госдумы Вера Ганзя. Смотрите видео

- Президент заметил, что гробы подорожали на 10 000 рублей. И он народу их бросил! - высказался бердский пенсионер Василий Печковский по поводу единовременной президентской выплаты на встрече с депутатом Госдумы Верой Ганзей.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» парламентарий побывала в Бердске 25 августа. Она встретилась с бердчанами, чтобы обсудить насущные проблемы — будущую мусорную свалку на границе с Бердском, обрушение берегов, нехватку врачей и другое. Конечно, горожане не смогли обойти стороной тему разовой выплаты пенсионерам, о которой заявил глава государства на встрече с представителями «Единой России», о чем рассказывал «Курьер. Среда. Бердск».
Вера Ганзя назвала раздачу пособий накануне думских выборов подлым и циничным. Она напомнила, что таким же образом выплачивали деньги перед голосованием по Конституции в 2020 году.
- Финансовая подпитка — это подлейшая система, попытка удержаться у власти. Пожилое население ходит на выборы. Проголосуете за правящую партию, раздадут всем по «десятке» и будет счастья полные штаны. А это полмиллиарда рублей. У меня волосы на голове шевелятся! - констатировала Ганзя.
Она является членом думского комитета по бюджету и прекрасно знает, откуда пополняется казна и куда уходят денежные потоки. По ее словам, средства возьмут не из нефтегазовых сверхдоходов, а перераспределят среди работающих федеральных программ, например, по экологии или спорту. Или же заберут у регионов неосвоенные из-за «подлючих» законов деньги. Об этом расскажем в ближайшее время.
- Конечно, мне больно и обидно за наших людей, пенсионеров. Я понимаю, что на пенсию не прожить и они рабы этой «десятке», - высказалась депутат Госдумы.
Но больше всего ее возмутил тот факт, что президент поручил выплатить пенсионерам после того, как в нижней палате парламента после сентябрьских выборах сформируется фракция «Единой России».
- Вы получите «десятку», когда новая фракция в Госдуме примет это решение. А если ее не сформируют, то накрылась ваша «десятка»? Я называю это циничным. Путин всегда серьезно относился к этому. Я не думала, что эти инициативы, как из рога изобилия, из его уст выльются в последнее время. Я не предполагала, что можно опуститься до такого цинизма, - ответила Вера Ганзя Василию Печковскому и другим пенсионерам.