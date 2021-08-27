Стали известны дата и место прощания изнасилованной и убитой 8-летней Настей Муравьевой в Тюмени
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Стали известны дата и место прощания изнасилованной и убитой 8-летней Настей Муравьевой в Тюмени

2:08:268/27/2021,Дарья КостинаФото: Анастасия Малышкина / 72.RU
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40-летний мужчина признался, что утром 30 июня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а затем задушил.

Тело школьницы было найдено в Лесобазе
Тело школьницы было найдено в Лесобазе
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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28 августа в Тюмени пройдут похороны Насти Муравьёвой. Прощание с девочкой состоится в обед. Об этом сообщила старшая сестра убитой школьницы — Татьяна.

Старшая сестра убитой школьницы разместила пост с датой и временем прощания
Старшая сестра убитой школьницы разместила пост с датой и временем прощания

— 28 августа с 12:00 до 13:00 в Областном бюро судебно-медицинской экспертизы на улице Юрия Семовских, 14 пройдет прощание. Во втором зале, — написала девушка.
Ранее журналистам «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна рассказывала, что похороны ее сестры и дяди, который погиб на мемориале Насти, оплатил руководитель одного из ритуальных агентств Тюмени.

Напомним, тело Насти Муравьёвой было найдено в Лесобазе 19 августа. Силовики задержали подозреваемого. Ему инкриминируют убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием. В ходе допроса 40-летний уроженец Сургута признался, что утром 30 июня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а затем задушил.

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