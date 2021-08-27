Стали известны дата и место прощания изнасилованной и убитой 8-летней Настей Муравьевой в Тюмени

28 августа в Тюмени пройдут похороны Насти Муравьёвой. Прощание с девочкой состоится в обед. Об этом сообщила старшая сестра убитой школьницы — Татьяна.
— 28 августа с 12:00 до 13:00 в Областном бюро судебно-медицинской экспертизы на улице Юрия Семовских, 14 пройдет прощание. Во втором зале, — написала девушка.
Ранее журналистам «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна рассказывала, что похороны ее сестры и дяди, который погиб на мемориале Насти, оплатил руководитель одного из ритуальных агентств Тюмени.
Напомним, тело Насти Муравьёвой было найдено в Лесобазе 19 августа. Силовики задержали подозреваемого. Ему инкриминируют убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием. В ходе допроса 40-летний уроженец Сургута признался, что утром 30 июня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а затем задушил.