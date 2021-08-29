Причина смерти 23-летнего вратаря Александра Шишмарева во время матча стала известна
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Причина смерти 23-летнего вратаря Александра Шишмарева во время матча стала известна

12:47:048/29/2021Фото: ФК «Красная Звезда»
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Во время футбольного матча в Калининграде произошло столкновение двух футболистов, один из которых неудачно упал и умер.

Александр Шишмарев умер в возрасте 23 лет во время матча
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Трагедия произошла во время тренировочного матча в Калининграде между командами «Балтика-М» и «Красная Звезда» (Советск) 28 августа, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Во время игры произошло столкновение вратаря Александра Шишмарева с футболистом из команды соперников. На поле выбежали врачи, которые оказали всю возможную помощь, через минут 20 приехала скорая. Реанимационные мероприятия продолжались в течение часа, однако, 23-летнему спортсмену ничего не помогло - он умер.

Возглавляющий Калининградскую Федерацию футбола Александр Гвардис рассказал о произошедшем инциденте с вратарем «Красной Звезды».

- Страшнейшая трагедия для всех нас. Шишмарев выходил на мяч, в борьбе столкнулся с игроком «Балтики», в результате чего неудачно упал. По предварительным данным, у него запал язык, он задохнулся. Это точно не была черепно-мозговая травма. Скорая помощь прибыла к полю в течении 15-25 минут после вызова. Соболезную близким и родным мальчика. Сегодня случилось страшное, — рассказал Гвардис в для «СЭ».

Александр Шишмарев погиб в день смерти другого вратаря. Ровно 20 лет назад из-за похожей ситуации умер вратарь ЦСКА Сергей Перхун.

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