За ампутацию сгоревших до костей пальцев от удара током при сборе шишек 18-летнего Алексея Симона ответит Бердский лесхоз

В понедельник, 30 августа, серьезно пострадавшего при ударе током в Бердском лесхозе 18-летнего Алексея Симона увезли из горбольницы Бердска в Новосибирский ожоговый центр. Накануне, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», его перевели из реанимации в палату травматологического отделения ЦГБ. Врачи сделали все возможное, чтобы у получившего ожоги ног, рук и тела четвертой степени не пострадали внутренние органы. Доктора дают положительный прогноз, но, скорее всего, ампутации пальцев на левой ноге не избежать, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Лешина мама Дарья Пашкова.
Напомним, что трагические события произошли утром 26 августа. Стрела подъемного крана, установленного на ЗиЛе, задела электропровода у здания администрации Бердского лесхоза по адресу: ул. Кольцова, 2. От разряда тока мощностью 10 000 вольт мгновенно погиб 66-летний водитель Валерий Овчинников. Пострадали двое 18-летних бердчан — Алексей Симон и Вячеслав Маковский. У последнего ожоги на правой руке. По словам его мамы Анастасии, сын лечится амбулаторно и ходит в поликлинику на перевязки. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», именно Слава спас своего друга, оттолкнув от люльки и позвав на помощь, почувствовав, что у Алексея остановилось сердце.
- Он родился в рубашке до пят. Единственное, что доктору не понравилась его кровь. Но скоро пересдаст, тогда посмотрим, - отметила Анастасия.
По ее словам, ни ее сын, ни Алексей не были официально трудоустроены. Поэтому, с большой долей вероятности, трагическим инцидентом, помимо Следственного комитета, заинтересуются и трудовая инспекция, и прокуратура.
Роковые шишки
Перед началом учебного года (юноши поступили в Бердский политехнический колледж на электриков) вчерашние 11-классники решили подзаработать в последние дни каникул. Номер телефона сотрудника лесхоза, набирающего команду на сезон сбора семенных шишек, Алексей Симону дали приятели, которые работали на этом промысле в прошлом году. Рассказали, что неплохой заработок - 40 рублей за килограмм.
Дарья Пашкова имеет претензии к Бердскому лесхозу и готова обращаться в суд. Ведь трагедия произошла, можно сказать, на рабочем месте.
- Следователи уже допрашивали мальчишек. Первым — Славу. Лешу, видимо, допросят позже, поскольку он лежал в реанимации. Знаю, что жену погибшего допросили. Потом, наверное, до нас, других родственников, очередь дойдет. Конечно, мы будем требовать компенсации. Как мне сказал доктор Баталов (травматолог Бердской ЦГБ — прим. ред.), предстоит много пластики. Врачи сделали фото и подробное описание травм Алексея для следствия, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» мама Алексея.
Она утверждает, что с ребятами не проводили инструктаж. Более того, по ее словам, в лесхозе сейчас говорят, что водителю сказали работать на асфальте, а он, дескать, сам полез под высоковольтные провода. За день до трагедии Алексей пропустил свою смену из-за температуры, а Слава отработал полдня один.
Как рассказала Дарье вдова погибшего Валерия Овчинникова еще 25 августа они должны были работать именно в этом месте — под линией электропередачи. Видимо, потому что бригада была не укомплектована, они работали в лесу.
- Жена погибшего рассказала, что Валерий Иванович пришел домой 25 августа и сказал ей, что заставляют собирать шишки под высоковольтными проводами. Работать некому, вот и позвали его, пенсионера, сесть в ЗиЛ, ведь мальчишек для сбора шишек уже набрали. Но нам в лесхозе сказали, что не давали ему такого задания — работать на этом месте. Якобы он самовольно туда подъехал. С мальчишками инструктаж не проводили, они никакие документы не подписывали. У них сразу после происшествия просили паспорта, наверное, чтобы задним числом документы оформить. Но в приемном покое мальчишкам сказали ни с кем не общаться до приезда полиции, - рассуждает Дарья.
Она надеется, что следствие разберется, что прокуратура со своей стороны проверит деятельность Бердского лесхоза, в том числе документацию.
Ведь Алексей, кроме серьезных ожогов, получил еще и психологическую травму — в начале взрослой жизни рушатся его мечты на будущее. У него было отменное здоровье, он собирался стать летчиком. И материальные затраты, которые потребуются на длительное лечение, восстановление и реабилитацию, нельзя сбрасывать со счетов. Не исключено, что человек навсегда останется инвалидом.
По предварительной информации, вдова погибшего Валерия Овчинникова не будет судиться с Бердским лесхозом. Предприятие взяло на себя все расходы на похороны.
Уголовного дела нет
Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку по факту смерти 66-летнего Валерия Овчинникова от поражения электрическим током. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» 31 августа в управлении регионального СКР, проверка еще не завершена и уголовное дело пока не возбуждено.
- Процессуальное решение еще не принято — возбуждать уголовное дело или отказать, - отметила старший помощник руководителя областного управления СКР Екатерина Петрушина.
Известный бердский адвокат Юрий Миронов советует Дарье Пашковой не торопиться с исковым заявлением. По его мнению, СКР может отказать в возбуждении уголовного дела в связи со смертью предполагаемого виновника происшествия - «лица, нарушившего требования безопасности во время работ».
- Несмотря на то, что пострадавшие не состояли в официальных трудовых отношениях с лесхозом, достаточно будет доказательной базы из свидетельских показаний. Вряд ли лесхоз откажется от того, что приглашал юношей собирать шишки. Пострадавшие должны написать претензию лесхозу, но по окончании курса лечения. А ответственность все равно наступит у должностных лиц — главного инженера или инженера по технике безопасности. После привлечения к ответственности нужно требовать, чтобы пострадавших признали потерпевшими в рамках уголовного дела, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 31 августа Юрий Миронов.
Это может затянуться надолго, поскольку требуется установить, какой вред здоровью причинен, сколько потрачено на лечение. Адвокат советует семьям пострадавших собирать и хранить все чеки — на лекарства, на питание и другое, все рекомендации врачей, чтобы знать, сколько средств потрачено на исполнение предписаний больницы.
- Потом это все приобщается в рамках гражданского судопроизводства или в рамках уголовного дела. Но торопиться не нужно. Основное пока — лечение. А если потерпевшего признают инвалидом, будет решаться вопрос о компенсации на перспективу. Пока не надо бежать впереди паровоза. Нужно точно знать, сколько человек лечился, сколько вложено в лечение. Тоже самое с компенсацией морального вреда — если есть вред здоровью, то есть и моральные страдания, - отметил юрист.
Он сомневается, что Бердский лесхоз пойдет на некие досудебные соглашения с потерпевшими, предложив разумные суммы компенсации. У предприятия нет денег.
Автоподъемник сгорел вместе с человеком
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», погибшего Валерия Овчинникова похоронили 28 августа на бердском кладбище. Директор лесхоза Валерий Носков рассказал, что Валерий Иванович уже был на пенсии, но продолжал работать сторожем на предприятии, где трудился много лет. В тот роковой день его назначили управлять ЗиЛом с краном, с помощью которого собирают шишки — лесхоз так заготавливает семена для будущих посадок хвойных деревьев.
- В течение пяти минут первый пожарный расчет прибыл на место происшествия на ул. Кольцова. Горел автоподъемник на площади 12 кв. метров. Как было установлено, при проведении высотных работ на автоподъемнике произошло касание люльки автовышки с воздушной линией электропередач с последующим возгоранием спецтранспорта, - сообщили в региональном управлении МЧС.
Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск», тело погибшего водителя горело открытым огнем. Пожарные залили водой, но оно обуглилось. Трагедия произошла прямо возле административного здания Бердского лесхоза. Отметим, что на сбор шишек в лес бригада выехать не успела.