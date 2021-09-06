Троих кандидатов вычеркнули из списка: Теперь в депутаты Бердска рвутся 182 претендента

В территориальную избирательную комиссию Бердска 6 сентября привезли бюллетени для голосования на выборах депутатов местного горсовета. Они, напомним, пройдут 17-19 сентября 2021 года. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» глава горизбиркома Наталья Фокина, бланки изготовила бердская компания «Сибирский печатный двор».
По данным областной избирательной комиссии, в Бердске на 1 июля 2021 года зарегистрировано 84 494 избирателей. Число бюллетеней немного превышает эту цифру.
Напомним, что бердчанам предстоит выбрать 27 депутатов. Первоначально в список внесли 221 выдвиженцы. К моменту окончания регистрации кандидатов на выборы ТИК исключила из списка 36 человек по разным причинам. Но и из оставшихся 185 не все дойдут до финиша.
По словам Натальи Фокиной, трое кандидатов сняли свои кандидатуры по собственному желанию. Отказались баллотироваться в бердский горсовет выдвиженцы от «Единой России» Тамара Алексеева (округ №20) и Павел Шаяхметов (округ №6), а также Мария Виль из партии «Новые люди» (округ №1).
Сейчас на шестом округе остался единоросс Михаил Гоголь, действующий депутат горсовета Бердска. Шаяхметов работает главным инженером спортклуба «Кристалл» и, не исключено, был техническим кандидатом.
Округ №20 остался без представителя «Единой России». Там продолжат бороться за депутатский мандат три самовыдвиженца, в том числе действующий депутат Владимир Постников, а также выдвинутые ЛДПР, «Справедливой Россией» и «Партией пенсионеров» кандидаты.
На округе №1 соперничать между собой и другими кандидатами предстоит сразу двум единороссам — действующему депутату горсовета Бердска Мкртычу Овсепяну и Дмитрию Бурденко, директору ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» (бывшее УЭВ СО РАН).
Даже после сокращения списка кандидатов число претендентов на одно депутатское место остается высоким — около 7 человек. На каждом из округов зарегистрировано от 5 до 10 человек. Их фамилии напечатаны на избирательных бюллетенях. Только в бланках на избирательных округах №6 и 20 придется вручную вычеркивать выбывших, поскольку они заявили самоотвод после того, как типография начала печатать бюллетени.
Напомним, что в среднем на каждом бердском округе проживает 3129 человек, имеющих право голоса. Примерно такое число бюллетеней и напечатали для каждого избирательного округа. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», их границы изменились, поэтому избирателям следует найти свой адрес и определиться, из кого предстоит выбирать.