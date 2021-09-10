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Стало известно, сколько новых зараженных коронавирусом выявили в Бердске

9:24:549/10/2021Фото: Pixabay
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Данные предоставил оперативный штаб.

Статистика коронавируса по Бердску
Сюжет: Третья волна коронавируса
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По информации ведомства, 10 сентября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 305 жителей. Тестов на выявление коронавируса было взято 328. Выздоровевших и выписанных 2240.

На сегодняшний день 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего за весь период пандемии в городе зарегистрировано 2389 случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, вчера по Новосибирской области было зафиксировано, что 12 пациентов скончались и 12 человек подключены к ИВЛ. На 09 сентября в регионе выявлено 60 008 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Отметим, чтобы предотвратить распространение коронавируса, следует прививаться. Сейчас в России проходит бесплатная вакцинация.

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