Стало известно, сколько новых зараженных коронавирусом выявили в Бердске

По информации ведомства, 10 сентября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 305 жителей. Тестов на выявление коронавируса было взято 328. Выздоровевших и выписанных 2240.
На сегодняшний день 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего за весь период пандемии в городе зарегистрировано 2389 случаев коронавирусной инфекции.
Напомним, вчера по Новосибирской области было зафиксировано, что 12 пациентов скончались и 12 человек подключены к ИВЛ. На 09 сентября в регионе выявлено 60 008 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Отметим, чтобы предотвратить распространение коронавируса, следует прививаться. Сейчас в России проходит бесплатная вакцинация.