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Новая версия причины взрыва дома в Ногинске и окончательный список погибших и пострадавших

2:56:079/10/2021,Дарья КостинаФото: МЧС России
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Рухнувшие во время сна на три этажа дети просыпаться в 06.45 после трагедии.

Следователи рассматривают версию о том, что утечка произошла не в квартире, как это было сказано ранее, а в газопроводе между этажами.
Следователи рассматривают версию о том, что утечка произошла не в квартире, как это было сказано ранее, а в газопроводе между этажами
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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9 сентября в подмосковном Ногинске в девятиэтажке произошёл взрыв, унёсший жизни 7-ми человек. Различные травмы получили 15 человек.

Как ранее сообщал «Карьер. Среда. Бердск», в девятиэтажном доме частично обрушились три этажа здания — со второго по четвертый: повреждения получили в общей сложности пять квартир, в том числе на первом и пятом этажах. 24 квартиры оказались повреждены, 17 из них разрушены полностью. Жители Ногинска, волонтёры помогали в разборе завалов, кто-то приносил одежду, еду, воду. Из полуразрушенного здания эвакуировано 173 человека.

Среди погибших оказался и 58-летний Александр Соловьев — начальник отделения (старший водолазный специалист) Центра подготовки космонавтов. «Курьер. Среда. Бердск» 10 сентября удалось пообщаться с родными Александра, которые о трагедии узнали от журналистов. Ответить на вопросы журналистов «Курьер. Среда. Бердск» родные не смогли.

— Какая трагедия? Что я пропустила?!Да это он, но мы дальние родственники и общались только в Интернете. Я в шоке, не могу с вами пообщаться. Не до этого, — сообщила Татьяна.
Дальнейшее общение с родственниками погибших не удалось: люди пребывают в шоке от трагедии.

Между тем, омбудсмен МО Ксения Мишнова приезжала в больницу к девочкам и их маме, которые пострадали при взрыве. После встречи, омбудсмен написала в соцсетях, что одну из семей спас ранний утренний подъем.
— В этот раз они тоже проснулись в 6:45. Взрыв произошёл, когда они закончили пить чай. Дочка Алиса спала, ее отбросило на край обрушившейся стены. Фактически они провалились на третий этаж... У семьи ничего не уцелело, — написала омбудсмен Ксения Мишнова.

Одна из версий случившегося — газ, который жильцы включили на ночь, чтобы согреться. Известно, что была проверка газового оборудования 27 мая. Нарушений не нашлось. Между тем, среди прочих, следователи рассматривают версию о том, что утечка произошла не в квартире, как это было сказано ранее, а в газопроводе между этажами.

После обрушения дома, все жильцам начали выплачивать деньги: по 30-35 тысяч рублей на человека. Для одиноких жильцов сумма выплаты составит 50 тыс. руб.

Чуть позже глава региона объявил, что семьи погибших получат по 1 млн руб., а пострадавшим при взрыве выплатят от 100 до 500 тыс. руб. в зависимости от тяжести ранений. Всех жильцов дома обеспечили питанием и теплыми вещами. Для временного размещения им предоставили на выбор дом отдыха «Боровое» или съемные за счет бюджета квартиры поблизости. Бесплатно отремонтируют и пострадавшие при взрыве автомобили. Позже МЧС сообщило, что в «Боровом» разместили 28 человек.

По факту инцидента возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура будет контролировать дело и начнет свою проверку произошедшего. В Ногинске объявлен трехдневный траур.

Список погибших при взрыве газа в Ногинске:

1. Соловьёв А. С. — 58 лет;

2. Барабашкина Полина — 15 лет;

3. Павлова Светлана — 41 год;

4. Павлов Андрей — 10 лет;

5. Симонова Т. В. 68 лет;

6. Иванова А. 20 лет.

7. Казарова К. 21 год.

Пострадавших во время взрыва - 17 человек, шестерых отвезли в больницу.

Список тех, кто пострадал:

44-летняя Наталья Ефименко (ушиб голени)
40-летний Геннадий Абрамченко (увезли в нейрохирургическое отделение)
65-летняя Вера Кузнецова (ушиб голеностопа)
64-летний Василий Сыпящук (в тяжелом состоянии в реанимации)
43-летняя Наталья Петина (отвезли в нейрохирургическое отделение).

Позже к списку добавились еще два жильца — Нина Хамис (1940 года рождения) и Вьюгов Анатолий (1951 года рождения). Характер полученных травм не известен.

Напомним, что среди пострадавших было двое детей — пятилетняя Алиса и десятилетняя Анжелика. Младшая из них получила ушиб грудной клетки и позвоночника, травмы второй не уточняются. Их жизни ничего не угрожает.

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Действительно ли взрыв погремел в квартире, а не в подъезде?

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