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Причину длительного коронавируса обнаружили исследователи: у них есть усталость, одышка, туман в мозгу

2:00:469/11/2021Фото: pixabay.com
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Исследователи протестировали плазму или сыворотку на антитела к ACE2 у 67 пациентов с известной инфекцией SARS-CoV-2.

Исследователи протестировали плазму или сыворотку на антитела к ACE2 у 67 пациентов с известной инфекцией SARS-CoV-2
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Исследовательская группа UAMS выявила потенциальную причину длительных симптомов, которые испытывают пациенты с COVID-19, которых часто называют дальнобойщиками. Результаты были опубликованы в журнале PLOS ONE.

По словам ведущего исследователя Джона Артура, доктора медицины, доктора философии, профессора и начальника отдела исследований, в основе результатов команды лежит антитело, которое появляется через несколько недель после первоначальной инфекции, атакует и нарушает ключевой регулятор иммунной системы. Нефрология в Медицинском колледже UAMS, кафедра внутренней медицины.

До 30% пациентов с COVID-19 испытывают стойкую усталость, туман в мозгу и одышку. Причина длительного COVID-19 ускользнула от ученых, но открытие команды UAMS проливает новый свет на лежащие в его основе механизмы на молекулярном уровне, пишет medicalxpress.com.

«Все, что мы обнаружили, согласуется с тем, что это антитело является возбудителем длительного COVID, поэтому это захватывающая разработка, заслуживающая дальнейшего изучения», - сказал Артур.

Антитело создает проблемы для иммунной системы, атакуя ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2). Фермент ACE2 помогает регулировать реакцию организма на вирус, метаболизируя пептид, активирующий иммунную систему. Атакующее антитело мешает работе ACE2, что делает антитело главным подозреваемым в длительной болезни.

Этой весной Исследовательский институт трансляционных исследований UAMS быстро собрал исследовательскую группу для проверки гипотезы, выработанной в ходе дискуссий между Артуром и Терри Харвиллом, доктором медицины, профессором кафедры патологии и медицинским директором Университета UAMS. Лаборатории гистосовместимости и иммуногенетики.

Исследователи Карл Беме, доктор философии, Крейг Форрест, доктор философии, и Шана Оуэнс, доктор философии, из отдела микробиологии и иммунологии разработали тест (тест), используемый для идентификации двух антител.

Исследователи протестировали плазму или сыворотку на антитела к ACE2 у 67 пациентов с известной инфекцией SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19), и у 13 пациентов без инфекции в анамнезе. В 81% образцов крови пациентов из Арканзаса и Оклахомы с историей COVID-19 в образцах были антитела, атакующие ACE2.

У участников без COVID-19 в анамнезе не было создано антител для атаки фермента ACE2.

«Если мы покажем, что вся гипотеза верна, что это вмешательство ACE2 действительно вызывает длительный COVID, то это открывает множество потенциальных методов лечения», - сказал Артур. «Если наши следующие шаги подтвердят, что это антитело является причиной длительных симптомов COVID, существуют лекарства, которые должны работать для их лечения. Если мы дойдем до этого этапа исследований, следующим шагом будет тестирование этих лекарств и, надеюсь, избавление людей от симптомы, которые у них есть".

В мультидисциплинарную команду также входят исследователи Медицинского колледжа Кристиан Херцог, доктор философии, кафедра внутренней медицины; Джош Кеннеди, доктор медицины, педиатрический факультет; и Хуан Лю, доктор философии, из отделения патологии.

«Это настоящая командная наука», - сказал Артур. «Мы собрали отличную группу исследователей, которые никогда не работали вместе, чтобы получить эти очень захватывающие результаты».

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