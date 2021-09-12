Таинственную уборку в магазине "Магнит" перед смертельным отравлением арбузами сняли камеры

После гибели двух человек в Москве, накануне съевших арбуз, в магазине "Магнит", в котором была куплена ягода, проводится проверка причин, приведших к трагедии.
На записи камеры видеонаблюдения снят процесс уборки магазина, которая происходила 7 сентября, до того, как семья купила арбуз. На записи видео, что один из сотрудников обрабатывает помещение — он проходит вдоль стеллажа с фруктами.
Одной из версий отравления могла стать дезинфекция, если она проводилась с нарушениями. Хотя по словам специалистов подобное отравление не должно было привести к смерти пострадавших.
На кадрах еще запечатлен подозрительный мужчина, который после неизвестных манипуляций бросился бежать по неизвестной причине.
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 10 сентября стало известно о смерти 61-летней бабушки и ее 15-летней внучки после того, как семья купила арбуз в магазине «Магнит» на Совхозной улице.
После магазин был опечатан, известно, что вся партия арбузов была снята с прилавков, причем не только в этом магазине, но и в других. Одной из версий стало отравление химикатами, которыми пользовались для травли насекомых в доме.
Известно, что несколько человек из данного района обратились в больницу с отравлением, некоторые из них не ели арбузы.