Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Таинственную уборку в магазине "Магнит" перед смертельным отравлением арбузами сняли камеры

11:02:219/12/2021Фото: PxHere
0

На кадрах еще запечатлен подозрительный мужчина, который после неизвестных манипуляций бросился бежать по неизвестной причине.

Отравление в Москве могло произойти по причине травли насекомых

После гибели двух человек в Москве, накануне съевших арбуз, в магазине "Магнит", в котором была куплена ягода, проводится проверка причин, приведших к трагедии.

На записи камеры видеонаблюдения снят процесс уборки магазина, которая происходила 7 сентября, до того, как семья купила арбуз. На записи видео, что один из сотрудников обрабатывает помещение — он проходит вдоль стеллажа с фруктами.

Одной из версий отравления могла стать дезинфекция, если она проводилась с нарушениями. Хотя по словам специалистов подобное отравление не должно было привести к смерти пострадавших.

На кадрах еще запечатлен подозрительный мужчина, который после неизвестных манипуляций бросился бежать по неизвестной причине.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 10 сентября стало известно о смерти 61-летней бабушки и ее 15-летней внучки после того, как семья купила арбуз в магазине «Магнит» на Совхозной улице.

После магазин был опечатан, известно, что вся партия арбузов была снята с прилавков, причем не только в этом магазине, но и в других. Одной из версий стало отравление химикатами, которыми пользовались для травли насекомых в доме.

Известно, что несколько человек из данного района обратились в больницу с отравлением, некоторые из них не ели арбузы.

Актрису Макееву госпитализировали в Москве: заявление ее мужа
Мгновенный ответ РФ на идею Зеленского о переименовании страны
«Снимите корону»: белорусы высмеяли выступление России на ОИ
Жуткая трагедия: в Москве сорвался лифт с людьми
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
«Унижение»: уже известно, почему Зеленский приедет к Путину
Собчак подняли на смех в сети за «огромные» ноги на фото с яхты
«Нужно жить в страхе»: эксперт четко сказал, когда COVID отступит
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Новые штрафы за банки с консервами в подвалах РФ
«Он сгорел за месяц»: детали смерти Романа Шадрина
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
23-летняя блогерша Кубра погибла при съемке видео для TikTok
Гарантии талибов: что пообещали Узбекистану
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер: как это произошло
отравлениеарбузсмерть людейТорговая сеть "Магнит"
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Диверсия?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

После этого эфира шоу «Пусть говорят» конец: зрители были в шоке
Единственный сын Куликовой нереально красив: убедитесь сами
Жители Ялты в шоке от свинского поступка Киркорова: как он посмел
Скрывали 57 лет: раскрыта жуткая тайна полета Терешковой

Последние новости

Таинственную уборку в магазине "Магнит" перед смертельным отравлением арбузами сняли камеры
11:02:21 9/12/2021
Таинственную уборку в магазине "Магнит" перед смертельным отравлением арбузами сняли камеры
БердскЧисло зараженных коронавирусом в Бердске достигло 2400 на 12 сентября
10:48:55 9/12/2021
Число зараженных коронавирусом в Бердске достигло 2400 на 12 сентября
Фильм о смерти при падении со скалы снял погибший с главой МЧС кинорежиссер Мельник 
10:33:39 9/12/2021
Фильм о смерти при падении со скалы снял погибший с главой МЧС кинорежиссер Мельник 
Можно ли сегодня, 12 сентября, убираться дома, ходить на кладбище и копать картошку в день великого князя Александра Невского?
10:00:33 9/12/2021
Можно ли сегодня, 12 сентября, убираться дома, ходить на кладбище и копать картошку в день великого князя Александра Невского?
Солдат исчез с автоматом: Пропавшего без вести разыскивают в лесу
9:57:40 9/12/2021
Солдат исчез с автоматом: Пропавшего без вести разыскивают в лесу
Что принято делать в праздник перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского 12 сентября каждому верующему?
9:30:22 9/12/2021
Что принято делать в праздник перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского 12 сентября каждому верующему?
С Днем танкиста смелые открытки для поздравления 12 сентября
9:15:41 9/12/2021
С Днем танкиста смелые открытки для поздравления 12 сентября
Новые правила досрочной пенсии некоторым россиянам утвердил Мишустин
9:04:40 9/12/2021
Новые правила досрочной пенсии некоторым россиянам утвердил Мишустин
12 сентября - День Святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских: кто это и почему отмечается их день? Запреты дня
9:00:02 9/12/2021
12 сентября - День Святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских: кто это и почему отмечается их день? Запреты дня
Мир накрывает четвертая волна коронавируса: Вакцины устарели
8:49:48 9/12/2021
Мир накрывает четвертая волна коронавируса: Вакцины устарели