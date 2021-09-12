Число зараженных коронавирусом в Бердске достигло 2400 на 12 сентября

Последние данные о ситуацией с коронавирусом в Бердске стали известны утром 12 сентября "Курьер. Среда. Бердск".
Как сообщили в субботу в городском оперативном штабе, за последние сутки в Бердске выявили 6 человек с положительным диагнозом COVID-19. С учетом новых заболевших, всего зарегистрировано 2400 бердчан с коронавирусом.
По официальной информации, с начала пандемии смог победить коронавирусную инфекцию и выздороветь 2251 житель Бердска. Таким образом, можно сделать вывод, что сейчас болеют ковидом 149 горожан. В субботу таких было 141.
По данным оперштаба, на 12 сентября в Бердске под медицинским наблюдением находятся 329 жителей с подозрением на коронавирус.
За последние сутки медики взяли еще 140 тестов, результаты которых станут известны позже - каков ковид-статус у бердчан.