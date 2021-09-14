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Почему курильщики реже болеют коронавирусом: Вирусолог Сергей Нетёсов из Новосибирска ответил на уникальное открытие

1:50:459/14/2021,Валерия НипомнящаяФото: pxhere.com
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Ученый считает, что нужно смотреть на саму суть исследования — кому это нужно, кто финансирует, а после уже делать выводы.

В настоящее время, по данным научного журнала Lancet, РФ остается в первой пятерке стран по количеству курильщиков и числу смертей от заболеваний, связанных с курением
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Оперштаб обнародовал новую статистику заболевших коронавирусом в БердскеПочему курильщики реже болеют и умирают от коронавируса: ученые назвали шокирующую причинуЕщё 724 новости

Недавно исследователи выяснили потенциальную причину, по которой среди курильщиков зарегистрировано меньшее количество случаев COVID по сравнению с некурящими. Согласно некоторым отчетам, активное курение связано с увеличением тяжести заболевания, но в то же время во многих других указывается на меньшее количество случаев заболевания среди курящих людей.

Российский вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов в беседе с редакцией «Курьер. Среда. Бердск» 14 сентября, высказал своё мнение об исследованиях зарубежных коллег. Ученый считает, что нужно смотреть на саму суть исследования — кому это нужно, кто финансирует, а после уже делать выводы.

- Я знаю о том, что это исследование не единственное. Есть и другие, которые говорят прямо противоположное. Табачные кампании — одни из самых прибыльных в мире. И они финансируют очень много исследований для того, чтобы либо повысить качество табака, либо привести больше доводов для того, чтобы люди курили. Поэтому нужно рассматривать всю совокупность имеющихся исследований, - поделился Нетёсов.

Сергей Викторович рассказал, что самым первым вирусом, который открыли ученые, был вирус табачной мозаики. Его открыли практически одновременно в трех странах — Германии, Голландии и России. Исследования ученых из всех трех стран финансировали табачные компании, которым не нравилось, что листья табака покрыты пятнами. Уже тогда, в конце 19 века, они могли позволить себе такое дорогостоящее исследование, говорит он.

- Поэтому в таких исследованиях нужно смотреть в корень. Кому это нужно, кто это финансирует. Тогда станет многое ясно, - добавил вирусолог.

Напомним, ранее сайт "Весь. Искитим" рассказывал о подробностях этого исследования. Исследователи идентифицировали два препарата, которые имитируют действие химических веществ в сигаретном дыме на связывание с рецептором в клетках млекопитающих, который ингибирует производство белков ACE2, процесс, который, по-видимому, снижает способность вируса SARS-CoV-2 проникать в клетку. Подробные результаты исследования будут опубликованы в журнале Scientific Reports 17 августа.

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