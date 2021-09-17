Силовик рассказал, почему 34-летнему мужчине в каске и бронежилете удалось подорвать отдел полиции в Воронеже

В Воронежской области утром 16 сентября вооруженный мужчина взорвал отдел полиции в городе Лиски. Как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», неизвестный в военной форме, в бронежилете и с оружием подъехал к участку на автомобиле «Нива» без знаков. Мужчина подорвал здание полиции. В результате взрыва пострадал 25-летний сотрудник полиции, а мужчина поспешил уехать на автомобиле с места взрыва в направлении Острогожска Воронежской области.
Позже появилась информация, что мужчина, подорвавший отдел полиции — 34-летний сотрудник ЧОП. Его также подозревают в тройном убийстве, в том числе несовершеннолетнего. Известно, что мужчина сначала убил знакомую семью из трёх человек в Каменке из-за конфликта, а потом поехал мстить полицейским в Лиски. По неофициальной информации, мстить мужчина решил из-за того, что полицейские якобы имели отношение к конфликту с его знакомкой семьей. СК возбудил 2 уголовных дела — об убийстве семьи и о посягательстве на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства.
Кстати, подрыв отдела полиции в Лисках активно обсуждали в сети Интернет. Вот что писал один из пользователей.
— Как его могли выпустить из отделения, почему он ещё гуляет? И почему сразу же не задержали? - пишет пользователь.
Ориентировки на подозреваемого в тройном убийстве и подрыве отдела полиции были разосланы по всем отделам полиции РФ. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» стало известно из собственных источников. Информации о том, задержали ли 34-летнего мужчину, пока нет. Однако в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 17 сентября, жительница Белгородской области Ирина (имя изменено - прим. редакции) предположила, куда мог направится мужчина после подрыва полицейского отдела, ведь в школе попросили забрать детей раньше.
— Школьников просили забрать до обеда лично. А садик работал в закрытом режиме. Приезжала за сыном, звонила. Мне тогда открыли дверь, потом закрыли за мной. Сегодня мой школьник сидит дома, а садик работает в обычном режиме. Слышала, что вроде поймали его уже, — говорит жительница Белгородской области.
А что говорят силовики о подрыве отдела в Лисках? «Курьер. Среда. Бердск» 17 сентября удалось пообщаться с Кириллом П., который работает в органах более 6 лет. Силовик рассказывает, что есть специальная инструкция, если на здание совершено нападение.
— Вводится план «Крепость», объявляется сбор личного состава, здание блокируется, и принимаются исчерпывающие меры к отражению нападения. Но, как я выражался ранее, всего не предусмотришь, — говорит силовик.
На вопрос журналистов «Курьер. Среда. Бердск», "почему этот план не был реализован, когда на отдел напали» — силовик говорит, что полицейские физически могли не заметить в камеры мужчину.
— Потому что в пять утра из сотрудников в здании находится только дежурный наряд. И то, если следственно-оперативная группа на выезде, то в отделе 4-5 человек. Они могли просто физически не заметить его в камеры. А когда заметили было поздно, — предполагает силовик.
Отметим, что в нескольких регионах, по данным «Курьер. Среда. Бердск», усилили меры безопасности в отделах полиции.