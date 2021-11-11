Кора головного мозга может вызывать заболевания, «помня» эпизоды прошлых воспалений

Исследователи считают, что они обнаружили часть мозга, которая может вызвать заболевание человека, сохраняя и извлекая эпизоды прошлых болезней. Результаты показывают, что внутренняя кора у ранее здоровых мышей вызвала воспаление в толстой кишке и брюшной полости.
Исследователи смогли вызвать воспаление, активировав нейроны, которые активировались во время первоначального воспаления. Мозг мышей сохранял и извлекал определенные иммунные ответы. Эксперты надеются, что если мозг может вызвать воспаление в организме человека, он также может его сдержать.
Исследователи полагают, что они обнаружили часть мозга, которая может вызвать заболевание человека, сохраняя и извлекая эпизоды прошлых болезней, говорится в новом исследовании, пишет MailOnline.
Результаты, проведенные группой ученых из Израильского технологического института Техниона, показали, что кора межпозвонкового слоя у ранее здоровых мышей вызывала воспаление. Воспаление произошло в разных частях тела, в том числе в толстой кишке и брюшной полости.
Пока происходило индуцированное воспаление, исследователи наблюдали за активностью нейронов и наблюдали «хемогенетическую реактивацию», которая была похожа на то, что произошло, когда мыши были воспалены ранее.
Исследователи вызвали воспаление в тех же областях у мышей, но только путем активации нейронов, которые активировались во время первоначального воспаления.
Мозг мышей сохранял и извлекал «специфические иммунные ответы, расширяя классическую концепцию иммунологической памяти до нейрональных репрезентаций воспалительной информации», - пишут авторы в исследовании.
«Это говорит о том, что мозг хранит какое-то представление о воспалительных состояниях, с которыми сталкиваются мыши, и имеет способ вызвать такое же воспаление», - заявила один из соавторов исследования, нейроиммунолог Ася Роллс в интервью The Times of Israel.
«Хотя существует разрыв между экспериментами на мышах и пониманием людей, это открывает новую линию исследований психосоматических заболеваний у людей».
Результаты показывают, что действительно есть что-то в людях, страдающих психосоматическими заболеваниями, которые часто связаны с заболеваниями желудка.
«Более того, предполагается, что многие кишечные расстройства имеют психосоматическую этиологию и вызваны эмоционально значимыми переживаниями», - пишут исследователи в своем исследовании.
«Ограниченное понимание механизмов, лежащих в основе таких расстройств, снижает эффективность доступных в настоящее время клинических вмешательств. Наши результаты показывают потенциал ингибирования активности InsCtx как средства подавления периферического воспаления. Таким образом, это исследование добавляет другую перспективу к пониманию этих патологических состояний и, по-видимому, открывает путь к терапевтическому вмешательству».
«Я был удивлен, увидев эффект так ясно, когда воспаление началось вскоре после активации нейронов, даже при отсутствии патогена или другого физического триггера», - сказал Роллс новостному агентству.
По данным клиники Кливленда, считается, что от пяти до семи процентов населения страдают соматическими симптомами.
В настоящее время неясно, почему, но считается, что женщины испытывают соматические боли примерно в 10 раз чаще, чем мужчины, добавили в организации.
Если мозг и, в частности, кора межпозвонкового слоя действительно способны вызывать воспаление в частях тела человека, то он может сыграть свою роль в сдерживании воспаления.
«При многих воспалительных заболеваниях мы используем иммунодепрессанты, которые помогают, снижая функцию иммунной системы», - сказал Роллс в интервью.
Но они делают пациента более уязвимым к другим состояниям из-за пониженной защиты.
«Если мы обнаружим, что для ряда заболеваний мы могли бы уменьшить степень, в которой нам нужно ослабить иммунную систему, и вместо этого подавить вызывающую воспаление активность в головном мозге, это может стать большим достижением».
Исследование было недавно опубликовано в научном журнале Cell .