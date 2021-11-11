Самые бесподобные открытки и милые стихи каждому во Всемирный день качества 11 ноября: пусть все вашей жизни будет качественным

С днем качества всемирным
Вас я поздравляю,
Стремиться к идеалу
Всем вам пожелаю.
Желаю, чтобы качество
Нормой жизни стало,
Чтоб в гонке за количеством
Оно не пострадало.
Желаю, чтоб ответственно
Мы к делу относились
И качеством своей
Работы все гордились.
Пусть небо будет мирным,
А качество отличным!
С Днем качества всемирным
Спешу поздравить лично!
Пусть брака не бывает
Ни в чем на самом деле,
И ГОСТ нас защищает
От недоразумений!
С Днем качества всемирным поздравляю! Пусть качество главенствует везде, Тебе успехов искренне желаю, Желаю быть всегда на высоте.
Пускай все будет справедливо,
Пускай все будет хорошо.
Пусть будет качество мотивом
Для всех в округе и всего.
Стихи: Поздравок
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