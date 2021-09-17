Как подготовиться к сильным магнитным бурям в сентябре 2021 года метеопатам? Даты катаклизмов

С одной стороны лето кончилось, а с ним уменьшилась и солнечная активность. Но с другой стороны Солнцу все равно, какое на Земле время года. Вспышки, которые происходят на его поверхности, достигают планеты даже зимой. В этой связи людям с повышенной метеочувствительностью следует всегда быть наготове. Ведь в этом месяце грядет очередная магнитная буря!
22 и 26 сентября ожидаются мощнейшие магнитные бури. Их влияние очень сильно сказывается на людях и земных процессах. Происходят острые конфликты, повышается нервное и психоэмоциональное напряжения, выходит из строя техника и приборы. В эти дни лучше всего отказаться от использования личного автомобиля в пользу общественного транспорта. Быть дипломатичными во взаимоотношениях с людьми, а также, бережно обращаться с электроприборами.
Врачи рекомендуют за день до начала магнитной бури провести ряд профилактических мер, которые облегчат страдания, и запастись аптечкой с лекарствами. Проведите время на свежем воздухе, сделайте утром легкие физические упражнения и постарайтесь лечь спать пораньше. Что можно почувствовать во время магнитной бури? Сильную головную боль, скачки давления и тахикардию, вялость, апатию, потерю внимания и аппетита. Есть риски инфарктов и нервных срывов.
В этот день не рекомендуется выходить на свежий воздух или решать какие-либо важные вопросы. Лучше всего это время посвятить отдыху, медитациям, позитивному мышлению. Не следует выполнять физические нагрузки, даже если они совсем легкие. Примите расслабляющую ванную, почитайте художественную литературу, послушайте успокаивающую музыку. Тем, кто в этот день работает, не нужно брать на себя много задач или переживать по каким-либо вопросам.