Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как подготовиться к сильным магнитным бурям в сентябре 2021 года метеопатам? Даты катаклизмов

3:00:139/17/2021,Инесса ФроловаФото: www.publicdomainpictures.net
0

Магнитные бури - явление, которое очень сильно влияет на здоровье людей. Узнать, как можно снизить негативное влияние Солнца, можно в материале.

магнитная буря
Вспышки на Солнце проявляются в виде магнитных бурь на Земле

С одной стороны лето кончилось, а с ним уменьшилась и солнечная активность. Но с другой стороны Солнцу все равно, какое на Земле время года. Вспышки, которые происходят на его поверхности, достигают планеты даже зимой. В этой связи людям с повышенной метеочувствительностью следует всегда быть наготове. Ведь в этом месяце грядет очередная магнитная буря!

22 и 26 сентября ожидаются мощнейшие магнитные бури. Их влияние очень сильно сказывается на людях и земных процессах. Происходят острые конфликты, повышается нервное и психоэмоциональное напряжения, выходит из строя техника и приборы. В эти дни лучше всего отказаться от использования личного автомобиля в пользу общественного транспорта. Быть дипломатичными во взаимоотношениях с людьми, а также, бережно обращаться с электроприборами.

Врачи рекомендуют за день до начала магнитной бури провести ряд профилактических мер, которые облегчат страдания, и запастись аптечкой с лекарствами. Проведите время на свежем воздухе, сделайте утром легкие физические упражнения и постарайтесь лечь спать пораньше. Что можно почувствовать во время магнитной бури? Сильную головную боль, скачки давления и тахикардию, вялость, апатию, потерю внимания и аппетита. Есть риски инфарктов и нервных срывов.

В этот день не рекомендуется выходить на свежий воздух или решать какие-либо важные вопросы. Лучше всего это время посвятить отдыху, медитациям, позитивному мышлению. Не следует выполнять физические нагрузки, даже если они совсем легкие. Примите расслабляющую ванную, почитайте художественную литературу, послушайте успокаивающую музыку. Тем, кто в этот день работает, не нужно брать на себя много задач или переживать по каким-либо вопросам.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Девушки с красивой фигурой фотографии
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Новую опасность российских лесов рассказали грибникам эксперты
news-z.info
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Об отказе Байдена Зеленскому узнал весь мир
Запах болеющего раком человека ни с чем не спутать
news-z.info
Живот стухнет за неделю! Минус 2 кг в день без диет и тренировок, просто каждое утро выпивайте...
Стала известна причина внезапного визита Асада в Москву
Фразы, которыми мужчины соблазняют женщин ТОП 10
магнитная буряметеозависимостьсолнечная активностьвспышки на солнцеметеочувствтельность
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы ощущаете на себе влияние магнитных бурь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Новую опасность российских лесов рассказали грибникам эксперты
news-z.info

Последние новости

СМИ: Актер Михаил Пореченков подрался с пассажиром в аэропорту Салехарда
3:01:01 9/17/2021
СМИ: Актер Михаил Пореченков подрался с пассажиром в аэропорту Салехарда
Как подготовиться к сильным магнитным бурям в сентябре 2021 года метеопатам? Даты катаклизмов
3:00:13 9/17/2021
Как подготовиться к сильным магнитным бурям в сентябре 2021 года метеопатам? Даты катаклизмов
9-классница засудила школу в Новосибирске за избиение на перемене: Теперь готовит иск на обидчицу
2:32:58 9/17/2021
9-классница засудила школу в Новосибирске за избиение на перемене: Теперь готовит иск на обидчицу
БердскПо явке на выборы в Госдуму Бердск чуть отстал от показателей по России
2:23:57 9/17/2021
По явке на выборы в Госдуму Бердск чуть отстал от показателей по России
Сильный ритуал на привлечение денег и удачи в частичное лунное затмение 19 ноября 2021 года
2:00:55 9/17/2021
Сильный ритуал на привлечение денег и удачи в частичное лунное затмение 19 ноября 2021 года
Целый арсенал оружия нашли в "Ниве" у воронежского подрывника: Шокирующие подробности о подозреваемом в убийстве семьи
1:51:03 9/17/2021
Целый арсенал оружия нашли в "Ниве" у воронежского подрывника: Шокирующие подробности о подозреваемом в убийстве семьи
За призывы к массовым беспорядкам на выборах в Госдуму задержан на 2 месяца первый и 11 фигурантов
1:30:52 9/17/2021
За призывы к массовым беспорядкам на выборах в Госдуму задержан на 2 месяца первый и 11 фигурантов
Светлые открытки в день памяти пророка Захария и праведной Елисаветы 18 сентября для православных
1:15:37 9/17/2021
Светлые открытки в день памяти пророка Захария и праведной Елисаветы 18 сентября для православных
Когда подключат к отоплению дома в Новосибирске: Точные даты и адреса назвали в СГК
1:08:32 9/17/2021
Когда подключат к отоплению дома в Новосибирске: Точные даты и адреса назвали в СГК
Точный лунный календарь дачных работ на выходных 18 и 19 сентября: как подготовить огород к зиме?
1:00:11 9/17/2021
Точный лунный календарь дачных работ на выходных 18 и 19 сентября: как подготовить огород к зиме?