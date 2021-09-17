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Светлые открытки в день памяти пророка Захария и праведной Елисаветы 18 сентября для православных

1:15:379/17/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Святой пророк Захария и святая праведная Елисавета были родителями святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

День Елизаветы Предсказательницы и Захария

18 сентября Церковь чтит память пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи.
Святой пророк Захария был священником в Иерусалимском храме. Святая праведная Елисавета приходилась сестрой Анны, матери Пресвятой Богородицы.
Праведные супруги вели беспорочную благочестивую жизнь. Но страдали неплодием. А во времена Ветхого Завета это считалось наказанием Божиим.

Однажды Захария получил в храме предсказание от Ангела, что жена родит ему сына, который «будет велик пред Господом». Но он усомнился, за что был наказан Господом немотой.

День Елизаветы Предсказательницы и Захария

В то время правил царь Ирод. От волхвов он узнал о родившемся Мессии и приказал перебить всех младенцев в возрасте до 2-х лет. Необычное рождение Иоанна вызывали большие опасения Ирода, и он непременно желал погубить мальчика, опасаясь, что он и есть Царь Иудейский.
Убийцы повсюду искали младенца. Но праведной Елисавете удалось укрыться вместе с сыном в горах. Во время их бегства от преследователей произошло чудо. Праведная горячо молилась, чтобы Господь спас и защитил их, и тотчас перед ними расступилась гора и укрыла их вместе с младенцем от погони.

Славный пророк Захария во все эти дни исполнял череду служения в Иерусалимском храме. Все попытки воинов Ирода разузнать, где находится его сын оказались тщетными. Тогда Ирод приказал убить пророка Захария. Его закололи прямо на месте служения между жертвенником и алтарем.

Через 40 дней после смерти супруга скончалась и праведная Елисавета. А святой пророк Иоанн, хранимый Господом Богом, провел в пустыне многие годы до своего явления израильскому народу.

Источник: semyaivera.ru

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