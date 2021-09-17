9-классница засудила школу в Новосибирске за избиение на перемене: Теперь готовит иск на обидчицу

Прецедент создала ученица новосибирской школы, которая не забыла обиду и травму, нанесенные ей в шестом классе, и подала в суд на школу, которая не предприняла никаких действий в ее защиту.
Жительница Новосибирска Лада Хмелькова смогла отсудить у учебного заведения 15 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред после драки в шестом классе. Обидчицей Лады была одноклассница, которая на перемене сначала только толкала, но позже нанесла пять ударов кулаком и разбила лицо. Преподаватели не смогли вмешаться в конфликт и предотвратить избиение ребенка. Кроме того, они написали заявления в полицию на отца девочки и обвинили его в избиении собственной дочери на глазах учителей. После инцидента девочка перешла в другую школу, а невиновность папы пришлось доказывать через суд.
Папа Лады - юрист, а мама - архитектор. Родители учили дочку отстаивать свободу слова – с 7 лет она уже сама собирала семейные советы, а с пятого класса ездила с папой на совещания с чиновниками и полицией, и даже на споры по ДТП. С самого детства ребенок был в курсе прав и законов, она разбирала преступления по уголовным делам и ездила в МВД.
Для осуществления мечты - работать следователем или юристом - девочка усиленно изучала Конституцию РФ, Административный и Уголовный кодексы с самого детства.
В мае 2018 года произошел тот самый инцидент, когда классный руководитель не стала вмешиваться в конфликт между девочками, перешедший в драку, и только звонок одноклассников пострадавшей девочки ее родителям дал возможность им узнать, что произошло в дочерью. После того, как Ладе исполнилось 16 лет, она сама решила составить иск в суд и отстаивать свои права.
По требованию школьницы всех причастных педагогов - директора, завуча и бывшего классного руководителя - привлекли к разбирательству. В итоге Ленинский районный суд частично удовлетворил иск, потребовав взыскать со школы 15 тысяч рублей.
Лада продолжает бороться за справедливость и подала иск уже на саму обидчицу, которая должна ответить за сломанный нос пострадавшей.