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Для любимых подруг 19 сентября кайфовые открытки и поздравления в праздник

8:23:049/17/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День женской дружбы — это возможность вспомнить былое и поблагодарить своих подруг за то, что они всегда были и есть рядом независимо от ситуации.

День женской дружбы

За эти годы, веришь, как сестра,
Ты стала мне. И в этот день прекрасный
Желаю я, чтоб дружба навсегда
Такой же светлой оставалась, ясной.

Дороже друга в мире не найдешь.
Ты рядом и всегда меня поддержишь.
Ты выслушаешь и всегда поймешь,
Утрешь все слезы, радостью утешишь.

Спасибо миру, у меня есть ты,
И дружба наша крепнет с каждым годом!
Пусть наши исполняются мечты,
И стрелки счастья не меняют хода!

День женской дружбы

Я с тобой давно дружу,
Без тебя я не могу,
Ты союзник верный мой,
Очень дорожу тобой!

Ты красива и умна,
Ты подруженька моя,
Мне с тобою повезло,
Мне с тобою хорошо!

И сегодня поздравляю,
С днем прекрасным, дорогим,
В этот день тебе желаю,
Чтоб сбывались все мечты!

Чтобы наша с тобой дружба Вечность точно прожила, Чтобы ты, моя подружка, Улыбалась и цвела!

В общем, милая, родная,
С Днем дружбы поздравляю я!
Тебя всем сердцем обожаю,
Не могу я без тебя!

День женской дружбы

Мы столько вместе пережили,
Мы стали ближе, чем родня,
Как-будто бы всю жизнь дружили,
С тобой теплей день ото дня.

Давай так будет год за годом,
Давай друг другу помогать,
Пообещай не потонуть в заботах,
Пообещай меня не забывать.

Источник: pozdravok.ru

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