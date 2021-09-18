Для любимых подруг 19 сентября кайфовые открытки и поздравления в праздник

За эти годы, веришь, как сестра,
Ты стала мне. И в этот день прекрасный
Желаю я, чтоб дружба навсегда
Такой же светлой оставалась, ясной.
Дороже друга в мире не найдешь.
Ты рядом и всегда меня поддержишь.
Ты выслушаешь и всегда поймешь,
Утрешь все слезы, радостью утешишь.
Спасибо миру, у меня есть ты,
И дружба наша крепнет с каждым годом!
Пусть наши исполняются мечты,
И стрелки счастья не меняют хода!
Я с тобой давно дружу,
Без тебя я не могу,
Ты союзник верный мой,
Очень дорожу тобой!
Ты красива и умна,
Ты подруженька моя,
Мне с тобою повезло,
Мне с тобою хорошо!
И сегодня поздравляю,
С днем прекрасным, дорогим,
В этот день тебе желаю,
Чтоб сбывались все мечты!
Чтобы наша с тобой дружба Вечность точно прожила, Чтобы ты, моя подружка, Улыбалась и цвела!
В общем, милая, родная,
С Днем дружбы поздравляю я!
Тебя всем сердцем обожаю,
Не могу я без тебя!
Мы столько вместе пережили,
Мы стали ближе, чем родня,
Как-будто бы всю жизнь дружили,
С тобой теплей день ото дня.
Давай так будет год за годом,
Давай друг другу помогать,
Пообещай не потонуть в заботах,
Пообещай меня не забывать.
Источник: pozdravok.ru