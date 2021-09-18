Пенсионерам добавят по 15 715 рублей в месяц в каждом регионе при определенных условиях

В сентябре более чем по 15 тысяч рублей могут быть добавлены к пенсионным выплатам для людей, у которых выполнены определенные условия.
Как рассказали в российском Пенсионном фонде, граждане, у которых выработан стаж на Крайнем Севере и регионах, приравненных к нему, могут получить данную прибавку в случаях, если такой стаж работы приобретен в течение 20 лет.
При этом необходимо, чтобы у данной категории пенсионеров был и страховой стаж - у мужчин не менее 25 лет, а у женщин - не менее 20 лет, об этом сообщает PRIMPRESS.
Кроме того, данная сумма выплачивается дополнительно для пенсионеров которым исполнилось 80 лет и у них есть инвалидность первой группы.
Фиксированная выплата в размере 15 715 рублей данные категории пенсионеров будут получать ежемесячно.