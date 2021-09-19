Что категорически запрещено делать верующим 20 сентября в светлый день Предпразднества Рождества Пресвятой Богородицы

21 сентября во всех православных храмах отмечается Рождество Пресвятой Богородицы, 20 сентября предпразднество этого великого праздника.
История праздника началась в городе Назарете, в котором жили Иоаким и Анна - праведные христиане. У них долго не рождались дети и они сильно об этом горевали. Хотя дети в то время считались благословением Бога. Однажды в великий праздник Иоаким принес в храм в Иерусалиме дары для Господа Бога, но священник не взял их, потому что Иоаким был бездетен.
Когда жена Анна узнала, что священник отказался принимать дары, то сильно расстроилась и ушла в сад. В этом месте перед ней предстал ангел Господень и сказал, что она сможет зачать и родить дочь, через которую придет спасение в этот мир.
В то же время и перед Иоакимом появился ангел, сообщив, что жена его родит. Пораженный этой новостью Иоаким, с радостью, поспешно отправился в Иерусалим, где увидел Анну, которая молилась у Золотых ворот, и рассказал ей об ангеле.
Спустя девять месяцев на свет появилась Богородица, чистейшая наша заступница перед Богом. Иоаким, в честь Ее рождения доставил много даров Богу, наконец, получив благословение, а также устроил дома радостный пир.
В этот день нельзя ругаться, проявлять агрессию или хамство. Не следует заниматься тяжелым трудом, уборкой дома и физическими нагрузками, посвятите время молитвам.
На Рождество Девы Марии не устраивают массовых гуляний, которые включают в себя распитие алкоголя. Этот день, священнослужители призывают провести в кругу семьи, в теплой и приятной обстановке.