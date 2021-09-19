Главное чудо Богоматери: О чем нужно помолиться 20 сентября в Предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы?

20 сентября отмечается церковный праздник - Предпразднество Пресвятой Богородицы. Этот день проводится в честь праздника Рождества Девы Марии, отмечаемого 21 сентября 2021 года. Согласно календарю православных религиозных праздников люди отмечают много дат, но есть самые важные, о которых знают все без исключения. Этот праздник был учрежден Церковью в древние времена, еще в четвертом веке нашей эры, и является первым из двенадцати великих праздников Церковного года, поэтому у него есть предпразднество.
Однажды Пресвятая Богородица совершила чудо в одном из монастырей Саидная в Сирии. О великом чуде рассказала одна из местных христианок. Когда шла война, то в ее городе разрушали много христианских учреждений из-за чего многие семьи совершили паломничество в Саидной.
В один из дней группа повстанцев выпустила ракеты на один из монастырей. Монахини услышали громкий хлопок и вибрацию во время запуска ракеты. Но ничего не произошло.
Несколько дней спустя один из военных генералов сирийской армии посетил монастырь, чтобы поздравить монахинь с Рождеством и Новым годом. Во время беседы Офицер спросил, не было ли в монастыре в последнее время чего-нибудь необычного. Монахини рассказали о ракете, которая была выпущена некоторыми повстанцами по монастырю, но не попала в них. Офицер был поражен, услышав то же самое, и подтвердил, что даже видел ракету, выпущенную в сторону монастыря, но он вместе с некоторыми другими видел что-то очень странное и необычное. Ракета должна была вот-вот ударить по монастырю, но внезапно в небе появилась женщина, одетая в голубое облачение, взяла ракеты руками и выбросила их. Это было великое чудо для всех них. Наконец они поняли, что это была не кто иная, как Пресвятая Богородица.
Богородицу просят о чем угодно. Считается, что искренняя молитва помогает справиться с любыми мыслями, которые тревожат долгое время. Она также помогает парам, которые не могут иметь детей, людям, находящимся в горе и унынии.