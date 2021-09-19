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Небесной красоты открытки для родных и знакомых 19 сентября в день Архангела Михаила

1:45:359/19/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Михайлов день. Архангела Михаила считают покровителем рода человеческого.

День архангела Михаила или Михайлово чудо

Михайлов день пусть принесет
Улыбки, счастья много-много!
Пусть Михаил от зла спасет,
Укажет верную дорогу!

Желаю в праздник лишь добра,
Удачи, радостных мгновений,
Любви взаимной и тепла,
А также новых достижений!

***

В День Святого Михаила
Благодати я желаю,
Пусть тебе придаст он силы
И от бед оберегает!

Дом гармонией наполнит,
Оградит от дел греховных,
Все желания исполнит
В этот светлый день церковный!

День архангела Михаила или Михайлово чудо

В Михайлов день вас поздравляю,
Шлю пожелания добра,
Пусть Михаил подарит силу,
Поток здоровья и тепла.

С молитвой чистой обратитесь, Просите сердцем и душой, Святой подарит пусть смирение, Терпение, силу и покой.

***

Пускай принесет Святой Михаил
Много добра и в душу смирение,
Здоровья, как сталь, терпения и сил,
Чтоб радостным было любое мгновение!

Желаю любви настоящей и чистой!
Пусть в сердце царят и уют, и покой,
Пускай в твою душу всегда очень быстро
Счастье течет полноводной рекой!

Источник: pozdravok.ru

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