Небесной красоты открытки для родных и знакомых 19 сентября в день Архангела Михаила

Михайлов день пусть принесет
Улыбки, счастья много-много!
Пусть Михаил от зла спасет,
Укажет верную дорогу!
Желаю в праздник лишь добра,
Удачи, радостных мгновений,
Любви взаимной и тепла,
А также новых достижений!
***
В День Святого Михаила
Благодати я желаю,
Пусть тебе придаст он силы
И от бед оберегает!
Дом гармонией наполнит,
Оградит от дел греховных,
Все желания исполнит
В этот светлый день церковный!
В Михайлов день вас поздравляю,
Шлю пожелания добра,
Пусть Михаил подарит силу,
Поток здоровья и тепла.
С молитвой чистой обратитесь, Просите сердцем и душой, Святой подарит пусть смирение, Терпение, силу и покой.
***
Пускай принесет Святой Михаил
Много добра и в душу смирение,
Здоровья, как сталь, терпения и сил,
Чтоб радостным было любое мгновение!
Желаю любви настоящей и чистой!
Пусть в сердце царят и уют, и покой,
Пускай в твою душу всегда очень быстро
Счастье течет полноводной рекой!
Источник: pozdravok.ru