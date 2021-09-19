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Правда ли, что освященный в Рождество Пресвятой Богородицы хлеб способен исцелять болезни?

5:00:389/19/2021Фото: pixabaу.com
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В России Рождество Богородицы очень любят и почитают. Поскольку это древний праздник, то его отмечают не только по церковным канонам, но и с многими традициями, что успели присоединиться к торжеству.

Зерновой хлеб олицетворяет собой Церковь – Единую при множественности её членов

Рождество Пресвятой Богородицы - один из главных праздников в православии. Его история, которую рассказывают в храмах в этот день - очень необычная и показывающая, что существование Девы Марии на Земле, самое великое чудо. Которое помогло спасти всех людей от геены огненной.

Родители Девы Марии - Иоаким и Анна были праведными христианами. Они очень долго были бездетными, и, когда из-за возраста они почти потеряли надежду, то узнали у Ангела, что их многочисленные молитвы услышаны - Анна сможет родить. Праведные родители заранее знали, что у них будет девочка, которую нужно назвать Марией. Также они знали, что это будет очень необычный ребенок.

В России Рождество Богородицы очень любят и почитают. Поскольку это древний праздник, то его отмечают не только по церковным канонам, но и с многими традициями, что успели присоединиться к торжеству.

Хлеб и вода - это два необходимейших человеку в его телесной жизни вещества. Зерновой хлеб олицетворяет собой Церковь – Единую при множественности её членов. Хлеб служит величайшему Таинству – Святому Причащению.

Поэтому, появилось такое поверье, что хлеб, освященный в Рождество Пресвятой Богородицы может исцелять. Стоит отметить, что спорить тут бесполезно, потому что в любой день, в том числе в Рождество Девы Марии, освященный хлеб может помочь при каких-то заболеваниях, если искренне помолиться и поверить в его чудодейственные свойства.

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