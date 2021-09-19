Магнитная буря 19 сентября 2021 года: почему метеопаты испытывают на себе беспокойство и слабость во время геоударов

19 сентября, после серии солнечных вспышек в предыдущие дни, наступит умеренная геомагнитная обстановка.
Хотя многие метеопаты только сегодня могут начать испытывать на себе ее воздействие.
Ученые по космической погоде объясняют магнитные бури так: вспышка на Солнце среднего или большого размера будет посылать волны высокоэнергетического излучения — рентгеновские лучи и ультрафиолетовый свет — к Земле. Эти типы излучения достаточно сильны, чтобы отрывать электроны от атомов. По сути, небо пронзает гигантский электромагнитный импульс.
Метеопаты в такие моменты могут ощутить недомогания. Особенно плохой погоде подвержены люди, имеющие хронические заболевания.
Люди, у которых очень чувствительная психика или те, кому приходится испытывать на работе хронический стресс, также могут испытывать проблемы со своим здоровьем.
Влияние магнитных бурь ощущается всеми живыми организмами, всеми людьми. Но, некоторые могут вообще не заметить штормов, а кому-то будет плохо. Здоровые люди с развитыми адаптационными механизмами не чувствуют никакого влияния геомагнитных бурь, поскольку их организм спокойно реагирует на это воздействие.
Какие симптомы чаще всего наблюдаются у наших читателей:
- Беспокойство, бессонница в такие дни. - Начинает проявляться тревога, а от этого голова болеть. - Постоянно в такие дни бессонница и голова болит. - Внутренняя дрожь, нервозность.
Во время магнитной бури лучше избегать тяжелых физических нагрузок, алкоголя, жирной и сладкой пищи.
Для успокоения - хорошо помогает чай с ромашкой, желательно зеленый. А вот от кофе лучше отказаться - особенно людям с высоким давлением.