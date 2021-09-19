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22 сентября - День осеннего равноденствия: священные ритуалы на сохранение молодости и очищения души

6:45:539/18/2021,Ирина НоваяФото: piqsels.com
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В момент праздничного заката зажигают красную свечу и несколько минут смотрят на её пламя, стараясь очистить голову от мыслей и расслабиться.

женщина, листья, осень
Население планеты давно заметило, что равноденствие по своей энергетике отличается от обычных дне

Год за годом Земля совершает обороты вокруг Солнца. Из-за наклона её орбиты, погода в разных точках планеты меняется в зависимости от времени года. Два ежегодных равноденствия, уравнивают длительность дня и ночи почти для всех жителей Земли, кроме обитателей полюсов.

После весеннего равноденствия день прибывает, а после осеннего наступают холодные сезоны. Это справедливо для жителей северного полушария, в то время как в южном с сентябрьского равноденствия начинается весна.

Население планеты давно заметило, что равноденствие по своей энергетике отличается от обычных дней. Даты рубежей стали праздниками в старых религиях, где почитают природу. В 2021-м году осеннее равноденствие случится в среду 22 сентября.
Несмотря на то, что современный человек отошёл от природы, она продолжает влиять на энергию всего живого. Воспользоваться этим в день осеннего равноденствия – значит последовать примеру предков. Они верили, что выполнив определённые ритуалы, можно привести в порядок тело и душу.

Продлить молодость

Праздничным утром женщины отправлялись в лес, сейчас подойдёт парк или дача. Там отламывали по небольшой веточке с трёх разных деревьев – рябины, клёна и сосны. Дома их обмывали проточной водой и подсушивали.
С закатом женщины набирали полную шайку воды, сейчас можно использовать ванну. Хороший вариант – погасить свет и зажечь свечи, ведь в славянских избах электричества не было. Каждой из веток поочерёдно водили по воде.
Сначала в ход шла рябина. Для неё говорили: «Одари меня красой – пышной, алой, золотой». Следом водили сосновой веточкой со словами: «Быть мне крепче и стройней, как красавице-сосне». Последним использовали клён и произносили: «Если стану увядать, мне красы не потерять».

После погружались в воду, отбрасывали все мысли и старались поочерёдно мысленно слиться с «дарами» деревьев – роскошью рябины, стройностью сосны и неизменной красотой, которую сохраняют даже увядающие листья клёна.

Безопасное очищение

Томление и тревога в душе – повод сбросить с неё ненужные влияния и следы негатива. Для этого понадобится заранее приготовленный букетик сушеной полыни, красные свечи и лист бумаги.

В момент праздничного заката зажигают красную свечу и несколько минут смотрят на её пламя, стараясь очистить голову от мыслей и расслабиться. Затем на лист записывают гнетущие мысли. Их формулировки должны сами прийти в голову.
Затем от свечи поджигают пучок полыни. При этом важно соблюдать правила безопасности: например, заранее подстелить фольгу. Прогоревший пепел должен падать на лист с записями. В это время произносят: «Пусть осенний огонёк все тревоги заберёт».
После обряда лист с пеплом сворачивают и закапывают в сыром месте. Там бумага быстро разложится, а душевная тревога уйдёт.

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