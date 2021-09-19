Самые честные знаки зодиака в астрологии - в рейтинге: а так же самые лгуны

Честность - лучшая политика, верно? Нам хотелось бы думать, что мы можем всегда знать правду и всегда говорить правду.
Независимо от того, под каким знаком зодиака вы родились, вы не всегда можете быть таким честным и открытым для истины, как вы думаете. Фактически, исследования показали, что 60% людей лгут хотя бы раз в десять минут, пишет yourtango.com.
Честные люди могут чаще спорить с членами семьи, друзьями или даже знакомыми из-за того, что они оскорбляют чувства других людей тем, что они говорят или делают.
Но, тем не менее, ложь - опасная вещь, которую кажется соблазнительной, но она часто выходит из-под контроля, чем больше мы ее используем. Даже малейшая ложь может испортить то, как другие люди видят нас, и последнее, что кого-то хотят называть лжецом.
Некоторые знаки зодиака более или менее честны и заслуживают доверия, чем другие. Есть такие знаки, как Дева и Телец, которые довольно сбалансированы между честностью и нечестностью, тогда как Козерог и Водолей лгут условно и ситуативно.
Хотя есть гораздо больше того, кто вы есть, чем только ваш знак Солнца, и не каждый человек с определенным знаком зодиака обладает всеми связанными с ним чертами, есть некоторые общие закономерности, связанные с надежностью среди каждого из знаков.
Вот самые и наименее честные знаки зодиака в астрологии, отсортированные от наиболее до наименее надежных.
1. Стрелец (22 ноября - 21 декабря).
Стрелец - самый честный знак зодиака. Ложь - последнее, о чем Стрельцы думают. Им нравится быть открытыми и честными с окружающими. На самом деле они жестоко честны.
А иногда даже слишком честным, что в конечном итоге приводит к укусу, потому что некоторые знаки считают это суровым.
Стрелец будет уважать вас больше, если вы будете открыты и честны с ними. Они не выносят обмана и обычно знают, когда им лгут.
Ложь - оскорбление в глазах Стрельцов, поэтому они всегда говорят правду. Единственное, что вы никогда не сможете называть их лжецами.
Стрелец может показаться немного откровенным, потому что он всегда будет говорить, каково это. Однако во многих случаях их «честность» в ситуации может показаться ненужной.
2. Овен (21 марта - 19 апреля).
Овен известен тем, что рассказывает вам о себе то, о чем вы, возможно, даже не просили.
Эти бараны могут быть суровыми, но они являются невероятно надежными знаками зодиака.
Спрашивают ли они вас: «Почему вы носили эту цветную рубашку?» или говоря вам, что «эти очки вам очень нелестны», Овен ничего не сдержит.
Они не верят в то, что надо прикусить язык, и не возражают против мелких споров.
Исходя из стихии огня , Овен всегда способен осветить комнату своей правдой.
И, как огонь, Овен может быть очень жестоким. Что бы ни случилось, Овен будет самим собой.
3. Лев (23 июля - 22 августа)
Верный своему животному знаку, льву, Лев абсолютно ничего не боится - даже говоря правду.
Хотя их правда в основном проявляется в сценарии «спросил и ответил», в отличие от того, чтобы дать правду, о которой вы не просили, их чрезмерно честные ответы заставляют вас пожалеть, что вас никогда не просили с самого начала.
Лев желает быть уверенным в себе лидером, за которым хотят следовать другие, а этого не может произойти, если они не будут правдивы, поэтому Лев стремится всегда говорить правду.
Львы очень гордятся тем, что они постоянно говорят правду, а образ, который они поддерживают, для них гораздо важнее, чем ложь.
4. Рак (21 июня - 22 июля).
Чем ближе вы к Раку, тем прозрачнее они будут с вами.
Поскольку известно, что Раки очень любвеобильны, они всегда помнят о чувствах других людей.
Поскольку Рак закрыт для людей, которых они не очень хорошо знают, легко думать, что быть болезненно честным - не в их природе.
Однако друзья и семья, которые хорошо знают Рака, знают, что, по их мнению, честность жизненно важна для развития отношений.
5. Дева (23 августа - 22 сентября)
Девы иногда преувеличивают правду, из-за чего они могут показаться немного резкими.
Тем не менее, они также, как известно, лгут, чтобы щадить чувства тех, о ком они больше всего заботятся.
Девы борются с честностью, потому что не любят причинять людям боль.
Намерения Девы никогда не бывают злыми, поэтому иногда они чувствуют необходимость лгать.
6. Телец (20 апреля - 20 мая)
Если конфликта не обязательно, Телец постарается его избежать любой ценой.
Даже если это означает ложь. Это потому, что Телец сильно не любит чувствовать себя некомфортно.
Часто, оказавшись в неудобной ситуации, они делают все, что только могут придумать, чтобы выбраться из нее.
Иногда они даже без надобности лгут, чтобы подбодрить всех, с кем они были.
7. Скорпион (23 октября - 21 ноября)
В отличие от многих других знаков, Скорпион лжет, чтобы почувствовать себя лучше. Они знают, что сказать, если хотят заставить вас чувствовать себя плохо.
Скорпионы также имеют тенденцию быть драматичными и экстремальными в некоторых ситуациях. Это заставляет их лгать ради того, чтобы рассказать хорошую историю.
И хотя многие часто улавливают эту тенденцию, Скорпионы продолжают это делать.
Если вы можете сблизиться со Скорпионом и построить отношения, он станет одним из самых надежных знаков.
8. Козерог (22 декабря - 19 января).
В определенных ситуациях, требующих правды, Козероги могут ответить сарказмом - пропустить вопрос.
О личной жизни Козерога они предпочли бы не говорить, разве что с близким другом.
Если вы не близкий друг, Козерог без проблем солжет вам.
9. Водолей (20 января - 18 февраля).
Водолей скажет правду, только если почувствует, что вам нужно ее услышать.
Им совсем не нравится конфронтация, и они сделают все возможное, чтобы избежать ее.
Их правда может показаться обидной, когда они ее рассказывают, и они следят за тем, чтобы ложь, которую они рассказывают, исходит из хорошего места.
10. Рыбы (19 февраля - 20 марта).
Ложь Рыб может быть настолько правильной, что иногда они даже обманывают себя.
Хотя они никоим образом не так честны, как Стрелец, они в основном лгут, чтобы пощадить чувства других людей: иногда бессознательно.
Им не нравится критика, поэтому, если им нужно солгать, чтобы избежать ее, они с радостью это сделают.
11. Весы (23 сентября - 22 октября).
Весы склонны лгать во имя личной выгоды. Единственный человек, с которым Весы будут полностью честны, - это они сами.
Весы - один из наименее надежных знаков зодиака.
Они ненавидят, когда они неправы, и если им придется солгать, чтобы казаться правдивыми, они так и сделают.
Если их поймают на лжи, они готовы спорить.
Их ложь не обязательно проистекает из желания обмануть, а скорее из желания сделать всех счастливыми.
12. Близнецы (21 мая - 20 июня)
Уже известные как лучшие лжецы, Близнецы - наименее честные знаки зодиака и не часто говорят правду. Они склонны придумывать оправдания и фабриковать свои истории.
Если вы знакомы с Близнецами , вы уже знаете, что их слова нельзя принимать близко к сердцу, потому что это может оказаться ложью.
Близнецы умеют лгать, так что будьте осторожны.