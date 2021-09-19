Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 сентября 2021 в России и мире

• Воспоминание чуда Архистратига Михаила
• День работников леса
• День выгуливания настроения
• День рождения смайлика
• День кубанской семьи
• День российского оружейника
• День чеченской женщины
• Праздник иконы Божией Матери Киево-Братская
• День тюркской письменности и культуры
• День рождения домена .SU
• Праздник Арапетской иконы Божией Матери
• Международный день подражания пиратам (International Talk Like A Pirate Day)
• День памяти преподобного Архиппа Херотопского
• День матери - Казахстан
• День кофе (Coffee Day) - Ирландия
• День благодарности жене (National Wife Appreciation Day) - США
• День женской дружбы (National Women`s Friendship Day) - США
• День добрососедства (National Neighborhood Day) - США
• Праздник святого Януария (Feast of Saint Januarius) - Италия
• День работников сферы социальной защиты населения - Молдова
• День «Мяу, как пират» (National Meow Like a Pirate Day) - США
• Воскресенье «Вернуться в церковь» (National Back to Church Sunday) - США
• Федеральный день благодарения, покаяния и молитвы (Federal Day of Thanksgiving, Repentance and Prayer) - Швейцария
• День музея (Thai Museum Day) - Таиланд
• День ветеранов - Турция
• День работника гражданской авиации - Молдова
• День Конституции - Непал
• День независимости - Сент-Китс и Невис
• День ирисового пудинга (National Butterscotch Pudding Day) - США
• Праздник «Индра Джатра» (Indra Jatra) - Непал
• День первого публичного выступления Словацкой народной рады - Словакия
• День славы армии (Dia de las Glorias del Ejercito) - Чили
• Именины у Архипа, Давида, Дмитрия, Кирилла, Макария, Фёклы, Дениса, Михаила, Андрея, Константина, Ивана
• Михайлово чудо (Михайловские заморозки)
Важные события:
• 19 сентября 1838 года запатентован железнодорожный тормоз («тормозной башмак»)
• 19 сентября 1864 года в США запатентованы откидные сиденья в машине
• 19 сентября 1888 года в Бельгии состоялся первый всемирный конкурс красоты
• 19 сентября 1969 года впервые совершил полет первый советский специализированный боевой вертолет Ми-24
Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru/