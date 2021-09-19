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Как ухаживать за розами осенью и не допускать их «гниения»: важные советы

11:00:069/18/2021Фото: piqsels.com
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Сильный шторм может даже ослабить и повредить корни, из-за чего растение наклонится или упадет.

розы
Лучше всего розы растут с июня по август

Как ухаживать за розами осенью, чтобы они не заболели позже. Советы по садоводству сделают ваши розы здоровыми и полными цветов в следующем году.

Лучше всего розы растут с июня по август, но с наступлением сентября они могут начать выглядеть немного грустными. Сморщенные лепестки, обесцвеченные листья и поникшие листья - все это признаки того, что вашим розам может понадобиться осенний уход. Уход за розами сейчас гарантирует, что они переживут зиму и принесут лучшие цветы следующим летом, пишет express.co.uk.

«Мир садовников» поделился ключевыми задачами по уходу за осенними розами, которые вам необходимо выполнить сейчас, включая уборку, удаление старых цветков и пораженной листвы, а также обрезку.
Старые цветы

«Мокрые и сморщенные» цветы розы могут выглядеть непривлекательно, если их оставить.

Журнал BBC Gardeners 'World Magazine рекомендует обрезать цветы, чтобы «предотвратить гниение».

Если у вас есть плоды шиповника, просто удалите лепестки, чтобы они могли развиваться дальше.

Листва

Некоторые листья на ваших розах могут начать выглядеть немного обесцвеченными и нездоровыми.

Могут быть распространены такие заболевания, как черная пятнистость, плесень или ржавчина, поэтому важно сразу же удалять нездоровые листья.

Не забывайте собирать и зараженные листья, упавшие на землю.

Они могут переносить болезни из года в год и заражать ваше растение.

Перемещение твоих роз

Если вас не устраивает положение ваших роз, то сейчас идеальное время, чтобы переместить их.

Земля еще теплая, поэтому корни смогут прижиться на новом месте.

Сейчас также хорошее время для посадки новых роз, которые можно будет укоренить до наступления зимы.

Либо выбирайте розы в контейнерах сейчас, либо растения с голыми корнями с ноября по март.

Обрезка

Избавьтесь от мертвых или поврежденных стеблей, отрезав их от растения.

Если стебли пересекаются с другими, их тоже можно срубить.

«Мир садовников» рекомендует создавать «открытую основу для обеспечения хорошей вентиляции».

Обрежьте стебли

Розы могут повредиться в ветреную, ненастную погоду.

Сильный шторм может даже ослабить и повредить корни, из-за чего растение наклонится или упадет.

«Мир садовников» предлагает обрезать стебли над «почкой наружу».

Вы также можете проредить кочаны стандартных роз, чтобы они не сломались на ветру.

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