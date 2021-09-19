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Коронавирусом болеют 145 жителей Бердска на 19 сентября: За сутки выявили новых зараженных

7:10:519/19/2021
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За минувшие сутки медики взяли у "подозрительных" бердчан еще 127 тестов на определение их ковид-статуса. 

По 5-6 человек каждый день выявляют с коронавирусом в Бердске

Новые данные о заболеваемости коронавирусом в Бердске обнародовал в воскресенье городской оперативный штаб.

По официальной информацией за сутки на 19 сентября в Бердске выявили 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За все время пандемии положительный COVID-19 поставили 2440 бердчанам.

На воскресенье выздоровевшими после перенесенного ковида считаются 2295 жителей Бердска. Таким образом, можно предположить, что в данные момент болеют коронавирусом 145 горожан. На этой неделе, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" суточный прирост в основном составил 6 заболевших. Только в понедельник и в субботу было зафиксировано по 5 случаев.

За минувшие сутки медики взяли у "подозрительных" бердчан еще 127 тестов на определение их ковид-статуса.

По данным оперштаба на 19 сентября в Бердске под медицинским наблюдением находятся 323 жителя.

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