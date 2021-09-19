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19.09
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В день рекрутера изумительные открытки для поздравлений

1:45:509/19/2021Фото: fresh-cards.ru
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Высококлассный специалист по подбору кадров играет большую роль в деятельности компании, ведь подбор специалистов может повысить производительность компании, ее прибыль, улучшить или ухудшить моральный климат в коллективе. 20 сентября 2001 года многие кадровые агентства объединились и предложили считать этот день своим профессиональным праздником, то есть Днем рекрутера.

День рекрутера

Рекрутеры, поздравляю
В праздник ваш, счастливый день,
Подбирать вам супер кадры
Точно знаем мы не лень.

Пусть вас радует работа,
Лавры пусть несут труды,
Чтобы результатом действий
Были вы всегда горды.

День рекрутера

Рекрутер — ты психолог настоящий,
Работаешь порою на износ,
Работник восхитительный, блестящий,
До повышенья нового дорос!

Желаем, чтоб тебя всегда ценили,
Не просто так, а очень высоко,
Чтоб уважали, искренне любили,
Работалось нескучно и легко!

Чтоб в личной жизни было все прекрасно,
Любовь не покидала никогда,
Погода в доме оставалась ясной,
Уют и мир в нем были навсегда!

День рекрутера

Как будто самородок, Среди пустой руды, Талант из миллионов. Найти сумеешь ты.

Будь-то «айтишный» гений
Иль точный счетовод —
Любого кандидата
Рекрутер подберет.

Так что нельзя не выпить,
За труд особый твой,
Прими же поздравленья,
Рекрутер, дорогой!

Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru

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