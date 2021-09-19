В день рекрутера изумительные открытки для поздравлений

Рекрутеры, поздравляю
В праздник ваш, счастливый день,
Подбирать вам супер кадры
Точно знаем мы не лень.
Пусть вас радует работа,
Лавры пусть несут труды,
Чтобы результатом действий
Были вы всегда горды.
Рекрутер — ты психолог настоящий,
Работаешь порою на износ,
Работник восхитительный, блестящий,
До повышенья нового дорос!
Желаем, чтоб тебя всегда ценили,
Не просто так, а очень высоко,
Чтоб уважали, искренне любили,
Работалось нескучно и легко!
Чтоб в личной жизни было все прекрасно,
Любовь не покидала никогда,
Погода в доме оставалась ясной,
Уют и мир в нем были навсегда!
Как будто самородок, Среди пустой руды, Талант из миллионов. Найти сумеешь ты.
Будь-то «айтишный» гений
Иль точный счетовод —
Любого кандидата
Рекрутер подберет.
Так что нельзя не выпить,
За труд особый твой,
Прими же поздравленья,
Рекрутер, дорогой!
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru