Разбившийся гидросамолет с двумя погибшими нашли на болотах в ХМАО: Скончались бизнесмен с супругой

Сотрудниками «Центроспас-Югории» был найден гидросамолет, потерпевший крушение в Советской районе Ханты-Мансийского автономного округа.
Обломки гидроплана были найдены в 85 километрах от города Советского на болоте.
Как ранее сообщали в СМИ, самолет под управлением предпринимателя не смог с первого раза приводниться на озеро Глубокое и потерпел крушение. Следователи смогли добраться до места крушения в 11:30, в настоящее время проводится расследование, в котором принимает участие группа из оперативников, следователей и прокурора, - сообщают в пресс-службе главка МЧС по ХМАО-Югре.
Гидросамолет, принадлежащий руководителю строительной фирмы «Атлант», директору ООО «Советский завод ЖБК» Борису Полевому упал 18 сентября, его долго искали в субботу, но поиски были прекращены с наступлением темноты.
Очевидцы происшествия рассказали, что самолет два раза пытался приводниться, но ему это не удалось и при заходе на третий круг он потерпел крушение.
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