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Разбившийся гидросамолет с двумя погибшими нашли на болотах в ХМАО: Скончались бизнесмен с супругой

11:36:289/19/2021Фото: СКР
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Очевидцы происшествия рассказали, что самолет два раза пытался приводниться, но ему это не удалось и при заходе на третий круг он потерпел крушение.

Найдены обломки самолета, который потерпел крушение в Югре

Сотрудниками «Центроспас-Югории» был найден гидросамолет, потерпевший крушение в Советской районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Обломки гидроплана были найдены в 85 километрах от города Советского на болоте.

Как ранее сообщали в СМИ, самолет под управлением предпринимателя не смог с первого раза приводниться на озеро Глубокое и потерпел крушение. Следователи смогли добраться до места крушения в 11:30, в настоящее время проводится расследование, в котором принимает участие группа из оперативников, следователей и прокурора, - сообщают в пресс-службе главка МЧС по ХМАО-Югре.

Гидросамолет, принадлежащий руководителю строительной фирмы «Атлант», директору ООО «Советский завод ЖБК» Борису Полевому упал 18 сентября, его долго искали в субботу, но поиски были прекращены с наступлением темноты.

Очевидцы происшествия рассказали, что самолет два раза пытался приводниться, но ему это не удалось и при заходе на третий круг он потерпел крушение.

Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", вместе с бизнесменом погибла его жена. Пара поженилась всего два года назад. Кроме них на борту воздушного судна никого не было.

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