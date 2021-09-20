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19.09
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Диета при диабете: четыре распространенных фрукта на завтрак, которых категорически запрещены

5:03:039/19/2021Фото: piqsels.com
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Фактически, некоторые из них могут вызвать скачки сахара в крови вскоре после приема пищи, так как у них высокий гликемический индекс. Ягоды, апельсины, манго, авокадо и яблоки - идеальные фрукты для больных диабетом.

фрукты
Потребление больших порций фруктов с более низким гликемическим индексом может быть более подходящим для человека с диабетом

Смена диеты при диабете может помочь пациентам избежать нежелательных симптомов высокого уровня сахара в крови, но не всегда легко узнать, какие продукты хороши или плохи для диабета. Это четыре распространенных фрукта для завтрака, от которых вам действительно стоит отказаться.

Симптомы диабета можно контролировать, внеся несколько простых изменений в образ жизни, включая изменение диеты или добавление новых упражнений в режим тренировок. Один из самых простых способов снизить вероятность развития диабета - сократить потребление некоторых повседневных фруктов, пишет express.co.uk.

Диабет - очень распространенное заболевание, и многие люди могут подвергаться риску, даже не подозревая об этом.

В Великобритании около пяти миллионов человек диагностировали диабет, большинство из которых вызвано диабетом 2 типа.

Диабет 2 типа описывает, когда организм испытывает трудности с выработкой достаточного количества гормона инсулина или организм не может должным образом реагировать на инсулин.

Инсулин используется для преобразования сахара в крови в полезную энергию.

Один из самых простых способов снизить риск появления симптомов диабета - сократить употребление определенных продуктов.

Хотя фрукты обычно являются идеальной закуской, когда вы чувствуете голод, некоторые виды фруктов содержат большое количество сахара.

Фактически, некоторые из них могут вызвать скачки сахара в крови вскоре после приема пищи, так как у них высокий гликемический индекс.

Гликемический индекс используется для оценки того, насколько быстро организм расщепляет пищу на составляющие ее сахара и, следовательно, насколько быстро он может повышать уровень сахара в крови.

Арбузы, сушеные финики, ананасы и даже слишком спелые бананы имеют высокий гликемический индекс, и их следует ограничивать, предупреждает медицинский сайт Medical News Today.

«В общем, человеку не следует исключать фрукты из своего рациона», - говорится в нем.

«Фактически, одно исследование 2017 года показывает, что употребление фруктов действительно может помочь предотвратить диабет.

"Фрукты <с высоким содержанием сахара> по-прежнему безопасны для людей, страдающих диабетом. Однако они должны делать это в умеренных количествах.

«Потребление больших порций фруктов с более низким гликемическим индексом может быть более подходящим для человека с диабетом».

Вместо этого вам следует подумать о замене этих фруктов на фрукты с более низким гликемическим индексом.

Ягоды, апельсины, манго, авокадо и яблоки - идеальные фрукты для больных диабетом.

Каждый должен стремиться съедать хотя бы пять порций фруктов и овощей каждый день.

Многие люди могут болеть диабетом, даже не подозревая об этом, потому что симптомы не обязательно вызывают недомогание.

Наиболее частые симптомы включают чувство сильной жажды, порезы или раны, которые заживают дольше обычного, а также необъяснимую потерю веса.

Вам следует поговорить с врачом, если у вас появятся какие-либо симптомы диабета.

Быстрого анализа крови должно быть достаточно, чтобы определить, есть ли у вас риск заболевания.

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