Чудотворные молитвы Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: кого она возьмет под свое крыло

21 сентября - день рождения пресвятой Богородицы.
Рождество Девы Марии - один из самых главных праздников в православной церкви.
Согласно легенде, Иоахим и Анна - праведные супруги были бездетны в течение многих лет. Они искренне верили Богу, но их просьбы о ребенке долго оставались без ответа. В те времена дети считались благословением Божием. Когда Иоаким пришел в церковь, чтобы принести дары, священник не взял их, и отчитал за отсутствие ребенка. Чтобы скрыть свою досаду, Иоахим удалился в горную местность.
Пока Иоаким молился в горах, праведная Анна то же время молилась дома в Иерусалиме. Одновременно к ним пришел ангел и рассказал, что у Анны родится ребенок, девочка, которая прославится во всем мире. Анна пообещала подарить своего дитя Господу. Иоаким возвратился домой, и через девять месяцев Анна родила дочь Марию.
По молитвам Пресвятой Богородице совершаются удивительные чудеса, людям приходит утешение в скорбях, а искренняя вера помогает преодолевать жизненные трудности.
К Пресвятой Марии обращаются с просьбами о спасении. Все это свидетельствует о том, насколько чтит Ее Церковь, насколько в христианском сознании Она выше даже самых почитаемых святых.
Часто под свое крыло, Божья Матерь берет женщин, которые не могут долго зачать ребенка. От искренней молитвы и желания - у них все получается.