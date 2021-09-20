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Чудотворные молитвы Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: кого она возьмет под свое крыло

3:00:229/20/2021Фото: pixabay.com
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К Пресвятой Марии обращаются с просьбами о спасении. Все это свидетельствует о том, насколько чтит Ее Церковь, насколько в христианском сознании Она выше даже самых почитаемых святых.

По молитвам Пресвятой Богородице совершаются удивительные чудеса, людям приходит утешение в скорбях, а искренняя вера помогает преодолевать жизненные трудности

21 сентября - день рождения пресвятой Богородицы.

Рождество Девы Марии - один из самых главных праздников в православной церкви.

Согласно легенде, Иоахим и Анна - праведные супруги были бездетны в течение многих лет. Они искренне верили Богу, но их просьбы о ребенке долго оставались без ответа. В те времена дети считались благословением Божием. Когда Иоаким пришел в церковь, чтобы принести дары, священник не взял их, и отчитал за отсутствие ребенка. Чтобы скрыть свою досаду, Иоахим удалился в горную местность.

Пока Иоаким молился в горах, праведная Анна то же время молилась дома в Иерусалиме. Одновременно к ним пришел ангел и рассказал, что у Анны родится ребенок, девочка, которая прославится во всем мире. Анна пообещала подарить своего дитя Господу. Иоаким возвратился домой, и через девять месяцев Анна родила дочь Марию.

По молитвам Пресвятой Богородице совершаются удивительные чудеса, людям приходит утешение в скорбях, а искренняя вера помогает преодолевать жизненные трудности.

К Пресвятой Марии обращаются с просьбами о спасении. Все это свидетельствует о том, насколько чтит Ее Церковь, насколько в христианском сознании Она выше даже самых почитаемых святых.

Часто под свое крыло, Божья Матерь берет женщин, которые не могут долго зачать ребенка. От искренней молитвы и желания - у них все получается.

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