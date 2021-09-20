Почему каждый верующий должен обязательно помолиться в праздник Почаевской иконы Божией Матери 21 сентября? Чудеса иконы и текст молитвы

Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери было установлено в память избавления Успенской Почаевской Лавры от турецкой осады 5 августа и 21 сентября 1675 года (по новому стилю).
В этот день турецкая армия направилась к Почаевской горе, чтобы расширить Дар аль-Ислам. Монастырь был бессилен перед штурмом, и поэтому, несмотря на наличие вооруженных защитников, многие потеряли надежду, что Почаев сможет выжить.
Утром, 5 августа, настоятель Почаева поручил монахам помолиться Божией Матери и Иова, предыдущего монаха, мощи которого были возложены в монастыре. Когда турки приготовились к нападению, монахи начали свои Небесные прошения перед иконой Божией Матери:
“О царица Небесных Воинств...”
Эти слова вызвали на небе явление Божией Матери, рядом с которой в молитвенном прошении стоял монах Иов и великая армия ангелов с обнаженными мечами. При таком чуде монахи были невероятно рады, в то время как осаждающие турки от ужаса выпустили стрелы в небо, пытаясь сбить это чудесное явление, но их стрелы обернулись на нападавших. В панике турки обратились в бегство, попирая при этом друг друга. Защитники выбежали из монастыря, чтобы забрать пленных из разгромленной армии. Эти заключенные позже обрели свободу во Христе, и многие остались монахами в Почаеве.
С тех пор икона имеет невероятную силу, и каждый верующий христианин должен помолиться перед святым образом, чтобы обрести свободу от всех темных сил, что его настигают.