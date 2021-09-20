Что категорически нельзя делать в день осеннего равноденствия 22 сентября

Осеннее равноденствие 2021 года состоится в среду, 22 сентября.
Равноденствие знаменует конец лета и начало осени – астрономически. В день осеннего равноденствия Солнце пересекает экватор, от чего жители Северного полушария начнут видеть больше тьмы, чем дневного света.
Из-за этого осеннее равноденствие-идеальное время для празднования баланса. Когда мы вступаем во времена более длительных периодов темноты, мы должны с благодарностью размышлять об уходящем году, смотря на будущий год с осознанной целеустремленностью. Это лучшее время, чтобы поразмыслить о своих планах и решениях. Пришло время оценить, где вы находитесь, и заглянуть вперед, чтобы увидеть, куда вы хотите пойти. При этом не стоит забывать, что существуют дела, которые не стоит совершать, чтобы не навлечь на себя в будущем неприятности или, чтобы не свернуть случайно не в ту сторону.
Этот день меняет энергию, которая вас окружает. Он требует более созерцательного состояния и вашей концентрации, внимания. Это время сбора урожая — оно подходит как для внешнего мира, так и для внутреннего.
Запишите в этот день:
То, за что вы благодарны в своей жизни. Это вещи, которые помогают вам двигаться вперед.
Запишите то, что вы хотите вызвать в своей жизни. Что вы хотите создать и проявить? Ваши главные цели — как физические, так и духовные.
Запишите то, от чего вы готовы отказаться, чтобы появилось место для желаний. Что вы хотите освободить в своей жизни, чтобы освободить место для нового? Это могут быть - страхи, сомнения, неуверенность и ограничивающие шаблоны.
Нельзя в этот день думать, что это обычная среда. Нет. Это чудесное явление природы, наполненное сильно энергией, которое может вам значительно помочь в будущем!