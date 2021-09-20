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Какой сегодня церковный праздник 20 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:039/19/2021Фото: pixabay.com
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В праздник хозяйки готовят блюда из красного и фиолетового репчатого лука.

В народе этот праздник посвящен луку

Православные праздники 20 сентября 2021 года
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы
Мученика Созонта Помпеольского (Киликийского)
Святителя Иоанна, архиепископа Новгородского
Преподобномученика Макария Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца
Преподобного Серапиона Псковского
Подробнее о православных праздниках завтра

Народные праздники и приметы
Луков день
По календарю в этот день чтут память преподобного Луки Каппадокийского, игумена Глубокореченского.

В народе этот праздник посвящен луку. Люди начинают сбор урожая. Чтобы лук хранился всю зиму и не загнил, его сплетают в косы и подвешивают под потолок. Шелуху не выбрасывают. Отвар из нее используют в косметологических целях.

До этого дня лук из нового урожая не принято употреблять в пищу. В праздник хозяйки готовят блюда из красного и фиолетового репчатого лука.

Если на луке много шелухи, то погода будет морозной.

Приметы


  • Много шелухи на луковице – к морозной зиме.
  • Птицы летят низко – к холодной зиме, высоко – к теплой.
  • Появились опёнки – лето кончилось.
  • Белые облака на небе – к ненастью.
  • Шишки на елках растут низко – к скорым морозам. Если они растут высоко, морозы ударят ближе к концу зимы.

Источник: my-calend.ru

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