Божественные открытки на Предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы

С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю сердечно я вас.
Пусть душа ликованьем наполнится
В этот радостный, праздничный час.
Я желаю молитв теплых, искренних
За родных, за себя и друзей.
Благодать же с небес, словно искрою,
Осветит, чтоб жизнь стала полней.
В Рождество Пресвятой Богородицы
В семьи пусть благодать снизойдет,
Пусть желания ваши исполнятся,
Ангел крылья свои распахнет.
Пусть с любовью, надеждой и верой
В вашем сердце молитва звучит,
Богородица Дева Мария
На добро пусть вас благословит.
Поздравляю с Рождеством
Богородицы Пречистой!
Пусть стремится счастье в дом
Вместе с радостью искристой.
Пусть исполнится мечта, Наделит душевным светом, А на сердце теплота Согревает, будто летом!
Источник: pozdravok.ru