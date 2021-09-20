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Божественные открытки на Предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы

1:15:179/20/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Рождество Пресвятой Богородицы является важным днем как для православной, так и католической церкви.

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы

С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю сердечно я вас.
Пусть душа ликованьем наполнится
В этот радостный, праздничный час.

Я желаю молитв теплых, искренних
За родных, за себя и друзей.
Благодать же с небес, словно искрою,
Осветит, чтоб жизнь стала полней.

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы

В Рождество Пресвятой Богородицы
В семьи пусть благодать снизойдет,
Пусть желания ваши исполнятся,
Ангел крылья свои распахнет.

Пусть с любовью, надеждой и верой
В вашем сердце молитва звучит,
Богородица Дева Мария
На добро пусть вас благословит.

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы

Поздравляю с Рождеством
Богородицы Пречистой!
Пусть стремится счастье в дом
Вместе с радостью искристой.

Пусть исполнится мечта, Наделит душевным светом, А на сердце теплота Согревает, будто летом!

Источник: pozdravok.ru

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