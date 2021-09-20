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20.09
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Клевые открытки в день рекрутера 20 сентября: Отправь поздравление по WhatsApp

12:15:289/20/2021Фото: fresh-cards.ru
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Высококлассный специалист по подбору кадров играет большую роль в деятельности компании, ведь подбор специалистов может повысить производительность компании, ее прибыль, улучшить или ухудшить моральный климат в коллективе. 20 сентября 2001 года многие кадровые агентства объединились и предложили считать этот день своим профессиональным праздником, то есть Днем рекрутера.

День рекрутера

С днем рекрутера вас поздравляю,
Пусть работа ладится у вас,
Подбирать персонал я желаю,
Чтоб специалистов было больше у нас.

Пусть вам нравится ваша работа,
Приходит в голову много идей,
Чтоб не ждали с нетерпением субботу,
Были рады течению будних дней.

***

С праздником тебя, рекрутер!
Самых добрых, светлых дней!
По счастливому маршруту
Ты шагай к мечте своей.

И рабочие моменты
Пусть проходят все легко,
И к зарплате пусть проценты
Нарастут, как снежный ком!

День рекрутера

С Днем рекрутера поздравляю,
Ты в деле кадров просто ас!
Пускай все ладится в работе
И настроение будет класс.

Глаза пускай горят азартом, И множится оклад пускай, Всегда вперед иди с улыбкой И никогда не отступай.

***

Рекрутер, спец незаменимый,
Ты будь по жизни на волне
И на работе перспективной
Лови успехи в каждом дне!

Будь уважаем пред начальством
И лучших качеств не скрывай,
И с неизменным постоянством
Десятки премий получай!

Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru

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