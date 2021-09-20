Клевые открытки в день рекрутера 20 сентября: Отправь поздравление по WhatsApp

С днем рекрутера вас поздравляю,
Пусть работа ладится у вас,
Подбирать персонал я желаю,
Чтоб специалистов было больше у нас.
Пусть вам нравится ваша работа,
Приходит в голову много идей,
Чтоб не ждали с нетерпением субботу,
Были рады течению будних дней.
***
С праздником тебя, рекрутер!
Самых добрых, светлых дней!
По счастливому маршруту
Ты шагай к мечте своей.
И рабочие моменты
Пусть проходят все легко,
И к зарплате пусть проценты
Нарастут, как снежный ком!
С Днем рекрутера поздравляю,
Ты в деле кадров просто ас!
Пускай все ладится в работе
И настроение будет класс.
Глаза пускай горят азартом, И множится оклад пускай, Всегда вперед иди с улыбкой И никогда не отступай.
***
Рекрутер, спец незаменимый,
Ты будь по жизни на волне
И на работе перспективной
Лови успехи в каждом дне!
Будь уважаем пред начальством
И лучших качеств не скрывай,
И с неизменным постоянством
Десятки премий получай!
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru