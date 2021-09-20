В рубрику "Сообщи свои новости" написал Любитель:
Уважаемые бердчане и не только. Кто-нибудь знает, есть ли ещё опята и где их искать? Только не пишите про Караканский бор, это далеко для нас.
Только не пишите про Караканский бор, это далеко для нас.
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Любитель:
Уважаемые бердчане и не только. Кто-нибудь знает, есть ли ещё опята и где их искать? Только не пишите про Караканский бор, это далеко для нас.
От редакции
Где есть опята?
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