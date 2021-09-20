Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Единороссы победили на выборах в Госдуму в Новосибирской области

8:16:349/19/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

По Новосибирскому, Центральному, Искитимскому и Барабинскому округам лидируют кандидаты, поддержанные региональным правительством: единороссы Олег Иванинский (Единая Россия), Дмитрий Савельев (Единая Россия), Александр Аксененко (СРПЗП) и Виктор Игнатов (Единая Россия).

17-19 сентября 2021 году прошли выборы в Госдуму и Совет депутатов Бердска
17-19 сентября 2021 году прошли выборы в Госдуму и Совет депутатов Бердска

Новосибирский избирательная комиссия объявила после обработки почти 40 % бюллетеней, что  кандидаты Единой России и СРПЗП побеждают на всех четырех округах региона в Госдуме. При этом альтернативная система подсчета голосов КПРФ показывала победу одного из коммунистов.
-Обработано 38,43% бюллетеней официально. Из 1996, которые мы должны ввести в систему ГАС Выборы, у нас обработаны 767, - рассказала журналистам глава облизбиркома Ольга Благо.

По Новосибирскому, Центральному, Искитимскому и Барабинскому округам лидируют кандидаты, поддержанные региональным правительством: единороссы Олег Иванинский (Единая Россия), Дмитрий Савельев (Единая Россия), Александр Аксененко (СРПЗП) и Виктор Игнатов (Единая Россия).

Явка в Новосибирской области на 18.30 часов 19 сентября составила 34,46%, проголосовали 744 953 избирателя. Явка по городу Новосибирску – 27,72% (проголосовали 336 832 избирателя).

30 фото знаменитостей без макияжа
Звезды, которые запустили себя до ручки: 30 фото до и после
Обворожительные звёзды 50-х в пленительных чулочках: 30 фото
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Признаки хорошего любовника: их всего 4
Самые страшные американские горки планеты (20 фото)
Стала известна причина внезапного визита Асада в Москву
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Самые разные животные в роли фотографов на 30 снимках
Самые дорогие дома в мире: 25 фото
Обратно в прошлое: 30 ностальгических снимков для детей 90-х
Как меняется мир: 50 фото из серии «Когда-то и сейчас»
Забавные животные: подборка самых удачных снимков (50 фото)
20 самых странных подарков от настоящих чудаков
Как стильно украсить дом к рождественским праздникам: 50 фото
Кошки, у которых сложные взаимоотношения со снегом: 50 фото
выборы в госдуму
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ожидаемо?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
10 лживых фраз, используемых мужчинами для соблазнения женщин

Последние новости

Самые ревнивые знаки зодиака в рейтинге астрологов: узнай, насколько ревнив ты - информация о каждом
8:00:14 9/19/2021
Самые ревнивые знаки зодиака в рейтинге астрологов: узнай, насколько ревнив ты - информация о каждом
Талибан* запрещает девочкам возвращаться в среднюю школу и заменяет женское министерство Афганистана полностью мужским отделом 'пороков и добродетелей'
7:00:20 9/19/2021
Талибан* запрещает девочкам возвращаться в среднюю школу и заменяет женское министерство Афганистана полностью мужским отделом 'пороков и добродетелей'
Почти 90% всех 16-24-летних имеют антитела к коронавирусу: они переболели? Или это вакцинация?
6:00:41 9/19/2021
Почти 90% всех 16-24-летних имеют антитела к коронавирусу: они переболели? Или это вакцинация?
Побочные эффекты статинов: Еда и напитки, которых следует избегать при приеме лекарств - повышают риск побочных эффектов
5:34:54 9/19/2021
Побочные эффекты статинов: Еда и напитки, которых следует избегать при приеме лекарств - повышают риск побочных эффектов
Симптомы рака: цвет вашей мочи сигнализирует о смертельно опасном заболевании
5:30:32 9/19/2021
Симптомы рака: цвет вашей мочи сигнализирует о смертельно опасном заболевании
Диета при диабете: четыре распространенных фрукта на завтрак, которых категорически запрещены
5:03:03 9/19/2021
Диета при диабете: четыре распространенных фрукта на завтрак, которых категорически запрещены
Лунный календарь недвижимости на сентябрь 2021 года: заключение сделок, покупка недвижимости, опасные дни
3:00:29 9/19/2021
Лунный календарь недвижимости на сентябрь 2021 года: заключение сделок, покупка недвижимости, опасные дни
Мощный всплеск на Солнце: Сильная магнитная буря в середине сентября нанесет удар по метеопатам
2:00:23 9/19/2021
Мощный всплеск на Солнце: Сильная магнитная буря в середине сентября нанесет удар по метеопатам
В день рекрутера изумительные открытки для поздравлений
1:45:50 9/19/2021
В день рекрутера изумительные открытки для поздравлений
Что означает Полнолуние в знаке Овна 21 сентября и как зарядиться энергией Луны до конца 2021
1:00:04 9/19/2021
Что означает Полнолуние в знаке Овна 21 сентября и как зарядиться энергией Луны до конца 2021