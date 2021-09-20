Единороссы победили на выборах в Госдуму в Новосибирской области

Новосибирский избирательная комиссия объявила после обработки почти 40 % бюллетеней, что кандидаты Единой России и СРПЗП побеждают на всех четырех округах региона в Госдуме. При этом альтернативная система подсчета голосов КПРФ показывала победу одного из коммунистов.
-Обработано 38,43% бюллетеней официально. Из 1996, которые мы должны ввести в систему ГАС Выборы, у нас обработаны 767, - рассказала журналистам глава облизбиркома Ольга Благо.
По Новосибирскому, Центральному, Искитимскому и Барабинскому округам лидируют кандидаты, поддержанные региональным правительством: единороссы Олег Иванинский (Единая Россия), Дмитрий Савельев (Единая Россия), Александр Аксененко (СРПЗП) и Виктор Игнатов (Единая Россия).
Явка в Новосибирской области на 18.30 часов 19 сентября составила 34,46%, проголосовали 744 953 избирателя. Явка по городу Новосибирску – 27,72% (проголосовали 336 832 избирателя).