Месси отказался пожать руку тренеру ПСЖ Почеттино после замены в матче с «Лионом»

19 сентября прошел матч на стадионе «Парк-де-Прэнс» в Париже и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Во время которого, нападающий ПСЖ Лионель Месси отказался пожать руку главному тренеру команды Маурисио Почеттино после замены в матче шестого тура чемпионата Франции против «Лиона».
Отметим, что на 76-й минуте матча Месси был заменен на полузащитника Ашрафа Хакими. Уходя с поля, аргентинец отвернулся, не захотев подавать руку Почеттино. На тот момент счет в матче был равным: отличились хавбек «Лиона» Лукас Пакета (54-я минута) и форвард ПСЖ Неймар с пенальти (66-я). Окончательный счет установил нападающий Мауро Икарди на 90-й минуте.
Напомним, 18 сентября L'Equipe опубликовал информацию о зарплате Месси. По информации источника, базовый заработок 34-летнего футболиста составляет 30 миллионов евро в год после вычета налогов, при этом в сумму входит один миллион в криптовалюте.