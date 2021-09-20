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Месси отказался пожать руку тренеру ПСЖ Почеттино после замены в матче с «Лионом»

1:51:149/20/2021Фото: Pixabay
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На тот момент счет в матче был равным: отличились хавбек «Лиона» Лукас Пакета (54-я минута) и форвард ПСЖ Неймар с пенальти (66-я). Окончательный счет установил нападающий Мауро Икарди на 90-й минуте.

Игра была напряженной

19 сентября прошел матч на стадионе «Парк-де-Прэнс» в Париже и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Во время которого, нападающий ПСЖ Лионель Месси отказался пожать руку главному тренеру команды Маурисио Почеттино после замены в матче шестого тура чемпионата Франции против «Лиона».

Отметим, что на 76-й минуте матча Месси был заменен на полузащитника Ашрафа Хакими. Уходя с поля, аргентинец отвернулся, не захотев подавать руку Почеттино. На тот момент счет в матче был равным: отличились хавбек «Лиона» Лукас Пакета (54-я минута) и форвард ПСЖ Неймар с пенальти (66-я). Окончательный счет установил нападающий Мауро Икарди на 90-й минуте.

Напомним, 18 сентября L'Equipe опубликовал информацию о зарплате Месси. По информации источника,  базовый заработок 34-летнего футболиста составляет 30 миллионов евро в год после вычета налогов, при этом в сумму входит один миллион в криптовалюте.

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