Онлайн некролог: Кто умер с 02.09 по 16.09.2021 в Бердске

Матвеева Л.А. 29.11.25 - 02.09.21
Назаренко Д.В. 26.05.73 - 07.09.21
Томяк Н.А. 11.01.72 - 07.09.21
Пизов А.В. 11.10.44 - 07.09.21
Дружбин Д.В. 02.02.73 - 08.09.21
Филин Н.М. 12.05.58 - 08.09.21
Гилев С.В. 24.04.77 - 08.09.21
Габидулина Г.А. 22.11.42 - 09.09.21
Захарова Р.П. 01.04.39 - 10.09.21
Волчков Г.А. 17.06.61 - 10.09.21
Ким Л.П. 15.08.35 - 10.09.21
Жданова Т.Д. 14.08.30 - 10.09.21
Дедова В.А. 19.09.37 - 10.09.21
Сорокин А.А. 22.02.46 - 11.09.21
Медведев А.Н. 30.08.61 - 12.09.21
Андреева В.П. 16.03.40 - 13.09.21
Матюшенко Н.А. 10.01.35 - 13.09.21
Тюменцев В.К. 06.08.46 - 13.09.21
Грибенцов С.Н. 10.12.58 - 13.09.21
Гайнутдинов В.Г. 19.03.53 - 14.09.21
Жилинская В.Г. 01.01.39 - 14.09.21
Морозов Ю.Н. 24.07.37 - 14.09.21
Сафронов Н.П. 02.02.70 - 15.09.21
Роговец А.А. 12.11.35 - 15.09.21
Веселов Ю.М. 10.07.57 - 15.09.21
Захарова А.А. 13.11.48 - 16.09.21
Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше
Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.
Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.
Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.
И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.
Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.
Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.
Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.
Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.
Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69