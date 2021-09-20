В России объявлены результаты голосования: "Единая Россия" лидирует

На 20 сентября объявлены первые результаты голосований, сообщает ЦИК:
• Общая явка по стране по состоянию на вечер воскресенья составила 45,15%. На прошлых выборах в Госдуму явка составила 47,81%.
• По итогам подсчета 12,25% протоколов лидирует партия "Единая Россия" с более 40% голосов. У КПРФ 24,40% голосов, у ЛДПР - 9,30%, у "Новых людей" - 7,59%, у "Справедливой России" - 6.86%. Остальные партии, по предварительным данным, не преодолели 5-процентный барьер.
Сложности в анализе результатов появились при работе новой системы защиты от автоматического сбора данных, включенная на сайте Центризбиркома. Ее появление заметил специалист по электоральной статистике Сергей Шпилькин.
В этом году также побит рекорд в электронном голосовании: дистанционно проголосовали 96,5% зарегистрировавшихся москвичей. В Севастополе, расположенном в аннексированном Крыму, онлайн-явка составила 89,64%, в Ростовской области - 92,01%, в Ярославской - 94,47%. Всего электронное голосование проходило в семи субъектах РФ.